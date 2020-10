Tarifa plana para enviar fabas y manzanas a cualquier punto de la península

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

LOURENZÁ / LA VOZ 16/10/2020

Correos acaba de estrenar en A Mariña una campaña con precios especiales para envíos de fabas, manzanas y uvas a cualquier punto de la península. Está pensada para productores o particulares, que podrán elegir el lugar de entrega de sus paquetes: desde su domicilio o la empresa, a través de los carteros rurales, en las oficinas de Correos... El jefe del sector de oficinas de Correos en la provincia de Lugo, Xosé Chorén, explica que el objetivo es servir de apoyo al pequeño productor aprovechando la logística y capilaridad de la red de Correos. Confía que esta campaña, que se puso en marcha por primera vez hace unos días, tenga éxito y se vaya sumando a otras, como la de la castaña o las cerezas, que funcionan en Lugo o El Bierzo.

La campaña estará activa hasta el 15 de noviembre y la oficina informatizada de Correos en Mondoñedo sirve como referencia, prestando servicio de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

«Damos a posibilidade de depositar na oficina de Mondoñedo o paquete ou de darllo ao carteiro ao seu paso. Neste último caso, o que entrega o paquete recibiría o resgardo definitivo ao día seguinte. E quen queira ir ás oficinas auxiliares, como a de Lourenzá, tamén pode deixar alí o seu paquete», explica Chorén.

Precio bonificado

Con esta campaña Correos ofrece un descuento en el Paq Premium, una especie de tarifa plana. «Faise unha bonificación e préstase o servizo por 13 euros. É unha tarifa bonificada do produto orixinal, o Paq Premium (prezo habitual 16,90 euros), para animar á xente a que faga os seus envíos. A única limitación é que adapte o pedido á embalaxe, que non se deforme. O paquete enviado ten que ir perfectamente cerrado. Non valoramos si leva un quilo máis ou un quilo menos, mentres cumpra con este requisito. Correos regálalles a embalaxe», explica el jefe del sector de oficinas.

«O obxectivo é axudarlles aos produtores da faba de Lourenzá e da verdina de Mondoñedo»

¿Cuál es el plazo de entrega? «O prazo comprometido é de 48 horas, pero un 90 % estase entregando en vintecatro horas en calquera punto da península», explica Chorén: «O obxectivo é tamén o de axudarlles aos produtores, principalmente aos da faba de Lourenzá é aos da faba verdina de Mondoñedo».

Desde Correos recuerdan que el servicio incluye notificaciones SMS y de correo electrónico para el destinatario, e indican que todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.