Los de Suprema, asfixiados por las bajas cotizaciones

La Voz de Galicia

03/10/2020

Insostenible. Ese es el adjetivo que utilizan los ganaderos dedicados a la cría de animales que se comercializan bajo el indicativo Ternera Gallega Suprema para describir la situación que vienen atravesando desde que llegó la crisis del coronavirus. «Esto acábase, a situación está moi mal», asegura uno de ellos. «A única esperanza que temos é pechar», añade otro. «Non sei nin como estamos sobrevivindo», reitera un tercero. ¿El problema? El mismo que afecta a buena parte del sector agrícola nacional, los bajos precios que perciben por sus productos. «Estamos falando de que nos están pagando case un euro menos que hai un ano por quilo de carne. Unha pequena explotación de Suprema hoxe en día é inviable», explican desde la asociación de Gandeiros Galegos de Suprema, una entidad que nació, precisamente, con el objetivo de reivindicar mejores precios para esta carne amparada por la IXP.

Hace solo unos meses que el Gobierno reformó la ley de la cadena con un objetivo claro: que no se pudieran vender las producciones agroganaderas por debajo de los costes de producción. «Nós defendemos que ten que haber un prezo mínimo de produción, pero estamos vendendo por debaixo dese prezo», añaden en la asociación. Aseguran que los precios que están percibiendo ahora por sus canales, «son máis baixos que os de hai trinta anos, co que subiron todos os custes de produción», añaden. Eso provoca que, en muchos casos, las explotaciones estén sobreviviendo gracias a las ayudas de la PAC. Denuncian, además. que ellos no encuentran salida para sus becerros, pero que sin embargo sus productos siguen teniendo demanda en los lineales de los supermercados, e incluso han subido de precio.

Precios de hace veinte años

«Non nos poden estar pagando o produto ao mesmo prezo cos dos cebadoiros, que fan carne en cantidade, sen lactancia e sen nada», cuenta Iván Vázquez, de Vacas Carbón, un ganadero de Suprema. Se queja «de que a nós nos baixen os prezos dicindo que non hai demanda e de que aos consumidores llos suban», lamenta. No ve una solución a corto plazo, «porque ninguén parece estar buscando unha saída. Eu acordo que a meu pai lle pagaban mellor ca min os animais», asegura. Venden por debajo de precios de producción, sostiene, «antes unha familia vivía con vinte vacas, hoxe con cen non dan. Estamos compensando pola PAC», argumenta. Explica, además, que muchas de estas granjas han hecho grandes inversiones en los últimos años para poder ser rentables a las que ahora deben hacer frente.

Precios mínimos

La misma opinión tienen en la ganadería Bruzos. «O ano pasado estábamos mal, e estábamos un euro por riba nos prezos», cuenta José Manuel Núñez, su responsable. En su opinión, la solución estaría en marcar unos precios mínimos, como hace la industria de la leche. Porque, con las cotizaciones actuales, no tienen margen de ganancias. Él apostó por Suprema porque se suponía «que se ía diferenciar doutra maneira. Non é o mesmo a carne que se produce en Suprema ca a dos cebadoiros, pero resulta ca os gandeiros agora estamos cobrando o mesmo, aínda que nós temos máis custes», lamenta. Y pide a los consumidores que valoren el producto que ellos elaboran. «Animo aos consumidores a que diferencien Ternera Gallega e Suprema, eles pódennos botar unha man mercando produtos de aquí», concluye.