El purín y el estiércol están de moda

La Voz de Galicia

05/10/2020

Lo que para muchos puede ser considerado como un desperdicio, una fuente de malos olores o incluso un residuo contaminante, para otros -los que conocen su valor y la forma en la que se gestiona- es un abono orgánico de primera calidad y de bajo coste. Lo saben bien los ganaderos gallegos que llevan años realizando un esfuerzo importante para aprovechar al máximo el potencial del purín y el estiércol como fertilizante natural, seguro y barato para sus fincas.

Tanto es así que más de dos mil explotaciones lácteas -un tercio de las existentes actualmente en la comunidad- han llevado a cabo durante en el último lustro mejoras en sus instalaciones y equipos de aplicación encaminadas a aprovechar mejor este recurso. En la mayoría de los casos, tal y como reconocen desde la propia Consellería do Medio Rural, han consistido en la cubrición, construcción y ampliación de las fosas de purín o de los estercoleros.

«A práctica totalidade dos plans de mellora que se presentan para a modernización ou ampliación de explotacións, levan incluídas a ampliación ou a construción de novas fosas. O obxectivo dos gandeiros é a de poder gardar a maior cantidade posible de xurro co fin de poder aplicalo no momento en que maiores necesidades de fertilización ten as praderías e o millo», explican desde la Oficina Agraria Comarcal de Santa Comba que reconocen la preocupación creciente del sector por adaptarse a la amplia normativa que regula el almacenamiento y la aplicación de purines y estiércoles.

A día de hoy, por ejemplo, se establece que las nuevas explotaciones deben justificar la capacidad de sus nuevas fosas con un plan anual de fertilización estableciendo unas dimensiones mínimas del pozo de 18 metros cúbicos por vaca, siempre y cuando se opte por realizar dos vaciados anuales. En este sentido, cada vez más técnicos insisten en la necesidad de que debería considerarse obligatorio la cubrición de las fosas con el fin de minimizar las consecuencias que la alta pluviosidad gallega tiene, tanto sobre la propia capacidad de almacenamiento de la instalación, como en la calidad del purín.

65 millones de euros de ahorro

Precisamente, la cantidad de agua es, junto con el tipo de ración alimenticia que ingieren los animales, las dos variables que establecen el potencial fertilizante del purín que destaca por unos altos porcentajes de nitrógeno y, en menor medida, de fósforo y potasio, nutrientes esenciales para los cultivos de hierba y maíz, mayoritarios en la ganadería gallega. En términos económicos, un metro cúbico de purín, tal y como apuntan investigadores del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), referencia a nivel europeo en el estudio de valorización de los purines, tiene un valor medio de ocho euros si se compara con el que los mismos nutrientes tendrían en abono químico.

Esto supone que las deyecciones de las 550.000 vacas que hay en Galicia tienen un reflejo económico superior a los 65 millones de euros, que es lo que se gastaría el agro de la comunidad en costear esa aportación de nutrientes sobre el terreno si tuviera que obtenerla de otros preparados industriales. Tanto el purín como su utilización como fertilizante llevan años sometidos a numerosos controles administrativos y técnicos. De hecho, Galicia dispone desde hace veinte años de un código de buenas prácticas agrarias que, por ejemplo, establece las condiciones en las que este debe esparcirse en caso de tierras próximas a cauces de agua, en períodos de lluvias intensas o en terrenos con pendiente. Además, las granjas más grandes que realicen ampliaciones deben someterse a un informe de incidencia ambiental por parte de la Xunta que analiza el impacto que sobre el entorno tienen las mejoras previstas.