COAG denuncia a cinco industrias lácteas por incumplir la ley de la cadena

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

EFE / La Voz 29/09/2020 05:00 h

La organización agraria COAG ha presentado denuncias contra cinco grandes industrias lácteas ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por supuestos incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria.

COAG, que no precisa el nombre de las empresas denunciadas, ha denunciado este lunes en un comunicado que se obligue a los ganaderos mediante ciertos contratos a reconocer unos precios por debajo de los costes bajo la amenaza de no recoger su leche. Además, la organización ha señalado que se introducen cláusulas que incumplen los plazos máximos de pago -los aplazamientos de pago de productos frescos no pueden exceder los 30 días- y algunas compañías están empezando a incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos para evitar que los ganaderos denuncien.

«Las leyes están para cumplirlas y no se pueden tolerar prácticas comerciales ilegales y abusivas que atentan de forma reiterada contra los ganaderos. Si se sigue exprimiendo así al productor nos vamos a quedar sin granjas familiares», ha resalado el responsable de Mercados Agrarios de COAG, Andoni García. En el último año, 733 ganaderos se han visto obligados a echar el cierre y apenas quedan activos 12.500 ganaderos lácteos, según COAG, que ha pedido la actuación de la AICA para evitar abusos