Protesta del SLG para pedir ayudas para el vacuno de carne

Redacción / La Voz 25/09/2020 14:30 h

Un grupo de ganaderos pertenecientes al Sindicato Labrego Galego (SLG) se concentraron ayer delante de la sede de la Consellería do Medio Rural, en Santiago, respetando todos los protocolos de seguridad que marca la actual crisis sanitaria. Con su protesta quisieron llamar la atención sobre la situación que están atravesando los ganaderos del vacuno de carne, que llevan meses soportando una caída de precios. A la Xunta le reclaman medidas de apoyo para estos ganaderos.

Explican en esta formación que este sector, en el que hay censadas cerca de 20.000 granjas en toda Galicia y que es uno de los principales sectores económicos que vertebra el medio rural, fue uno de los que más sufrió el impacto del confinamiento. Toda la crisis sanitaria provocó una caída de precios durante el mes de marzo, de la que todavía no se ha recuperado. Esta situación, añaden en el SLG, ya fue denunciada ante el último Consello Agrario Galego, que se celebró el pasado 16 de julio. Tres meses después, la consellería «segue sen adoptar ningunha medida de apoio para o sector», denuncian.

El sindicato ya había denunciado que el precio medio de las liquidaciones entre abril y junio fue de 4,17 euros por quilo de carne en ternera de calidad Suprema y de 3,5 euros por kilo en el de normal. Si bien los datos no muestran un descenso muy fuerte con respecto al mismo período del pasado año, en abril, mayo y junio, «apréciase un descenso ao redor dos 50 céntimos por quilo en Ternera Suprema e outro tanto na normal. A depreciación tórnase brutal no caso da carne de desvelle, que chegou a encaixar caídas de prezo do 50 %», explican. La formación entiende que tanto el cierre como las posteriores restricciones impuestas a la hostelería influyeron en la caída de la demanda y, por lo tanto, del precio de la carne, pero considera que la crisis está siendo utilizada por las industrias y la distribución para imponer una bajada generalizada de precios.

Tras la protesta de ayer, el Sindicato Labrego Galego registró un escrito en la Xunta en el que pide una reunión urgente con el conselleiro de Medio Rural, José González, para buscar soluciones al problema. Reclama, entre otras cosas, ayudas directas, de forma urgente y a corto plazo, orientadas a paliar las pérdidas y garantizar la continuidad de las granjas. Para activarlas, recomienda autorizar un pago adicional por becerro sacrificado. A largo plazo, la formación insiste en la necesidad de ordenar la cadena alimentaria y propone apoyar otras vías de comercialización alternativas, como la venta directa. Recuerda que la Xunta dispone de 4,5 millones para promocionar estas medidas.