En Galicia también se habla del riego

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 26/09/2020 05:00 h

Hace solo unos años, cuando uno se planteaba la instalación de un jardín o de un sistema de cultivo era raro que pensara en el riego. «A xente se preguntaba para que ía poñer rego se aquí chove», cuenta Andrés Graña, profesor en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo. El cambio climático ha provocado que hablar de sistemas de riego en Galicia ya no suene tan raro y por eso la Consellería do Medio Rural ha impartido durante esta semana un curso que pretendía enseñar a profesionales y aficionados a instalar su propio sistema de riego. Y es que cada vez se hace más necesaria una gestión eficiente del agua.

«Os sistemas de rego hoxe en día son imprescindibles, o problema é que facer unha instalación require de certa inversión», explica Graña. Reconoce que el cambio climático está forzando la situación y que cada vez son más los cultivos que precisan de un aporte de agua. «Pasa con kiwi, no que é preciso ter unha instalación de rego ben adaptada», sostiene. En su opinión, los agricultores son también cada vez más conscientes de la necesidad de que sus producciones sean cada vez más rentables. Y a ello puede ayudar un buen sistema de riego. «É coma na túa casa, ti podes vivir sen auga, pero non é o xeito de facelo», explica.

Cualquier invernadero, por ejemplo, debe contar con un sistema de riego en cuanto se construye. También debe instalarse en ciertos cultivos de huerta o en los jardines, donde resulta imprescindible para mantener el césped. «Se vas ter un invernadoiro tes que ter asociado un sistema de rego e se vas plantexar un xardín, tamén», insiste. Si después el tiempo ayuda y las precipitaciones son abundantes es posible que no se precise de este aporte extra de agua.

Más eficientes

Graña asegura que «votar auga coa mangueira, non é regar. Iso é mollar». Porque una parte importante a tener en cuenta cuando se quiere instalar el riego es «a eficiencia e a oportunidade. Temos que calcular o aporte de agua que vai precisar, en que lugar e en que momento se vai aplicar», sostiene. Recuerda que el agua es un bien cada vez más escaso y de ahí la importancia de que el sistema de riego sea, sobre todo, eficaz. «A auga é cada vez máis escasa e por iso temos que utilizala na cantidade exacta e no momento oportuno. E tamén facer un reparto homoxéneo», añade. A eso ayudan mucho las nuevas tecnologías, pues hoy en día hay sistemas programables y hasta sensores que nos dicen la humedad del terreno y si es necesario o no aplicar más agua. «Cada vez contamos con sistemas que nos axudan a que o rego sexa máis eficaz e que teñen en conta as condicións meteorolóxicas», explica. Insiste en que «coma galegos temos conciencia de que aquí non hai problemas de auga, porque chove, pero o certo é que o cambio climático e a desertización van subindo e se prevé que nuns anos o clima de Galicia sexa como o de Cádiz». Por eso reitera la necesidad de hacer un uso mucho más eficiente del agua en la agricultura, algo a lo que pueden ayudar mucho todos los nuevos sistemas de riego. «O ouro do futuro será a auga», sostiene.

El curso impartido en Guísamo se desarrolló durante toda la semana y los participantes no solo aprendieron nociones teóricas, sino que también pudieron practicar a instalar pequeños sistemas de riego en un invernadero y en una finca. «O primeiro día fixemos unha exposición teórica sobre o que son as presións e os caudais e lles ensinamos as pezas, como os aspersores ou os goteiros. Despois tivemos tres xornadas prácticas, nas que montaron unha liña de goteo no invernadoiro, abriron zanxas e meteron tuberías polo chan e tamén aprenderon a facer un plano para instalar un sistema de rego», concluye. Listos para crear sus propios sistemas de agua.