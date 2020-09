Producir un kilo de uva en Galicia cuesta 94 céntimos de media

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 16/09/2020 05:00 h

Dice la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que no se pueden comprar las producciones agrícolas por debajo de lo que cuesta producirlas. El problema es que, en muchos sectores, no se han hecho estudios de costes de producción que permitan tener un precio de referencia en el que basarse a los diferentes operadores de la cadena alimentaria. Sucede esto, por ejemplo, en el sector vitícola, que anda inmerso esta temporada en la vendimia. Las tres principales organizaciones agrarias nacionales —UPA, Asaja y COAG— se han unido para reclamar que no se paguen la uva a precios inferiores de lo que cuesta producirla. Y han hecho público un estudio, encargado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), en el que fijan esos costes de producción. Galicia tiene una de las uvas más caras de España.94 céntimos cuesta producir un kilo en esta comunidad autónoma.

«Ese é un estudo xenérico. En Galicia haberá explotacións ás que lle custe máis producir un quilo de uva e outras ás que lle custe menos», asegura Julio Reboredo, de la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA). «Benvido sexa este estudo e todos os que se fagan nese sentido. Agora hai que convocar á mesa do viño de Galicia para profundizar nese documento», añade José Ramón González, portavoz de viticultura de Unións Agrarias.

El trabajo hecho público por Asaja fija que la uva gallega está entre las más caras de España, junto con la que se produce en el País Vasco. 94 céntimos de media cuesta en estas dos regiones producir un kilo de uva, Les sigue Castilla-León, con 0,63 euros kilo, y La Rioja y Navarra (0,60). En todas estas zonas vinícolas, el kilo de uva tiene unos costes de producción superiores a la media española, que está en 0,50 euros kilos. Es decir, que cultivar uva en Galicia cuesta casi el doble que en la media de España. Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades en las que, por el contrario, producir uva es más barato, con unos costes que varían entre los 0,23 y los 0,27 euros. Y en el medio de la tabla están Cataluña (0, 40) y Murcia (0,47).

El documento desglosa también los costes de, por ejemplo, la poda o la vendimia. En Galicia cuesta 1,12 euros podar una cepa y 1,09 vendimiarla, una cifra muy superior a la registrada en Madrid, donde estos mismos trabajos cuestan 0,18 y 0,11 euros respectivamente. En el caso de la poda, la media española cifra el precio de esta actividad en 0,32 euros por cepa, mientras que el de la vendimia está en 0,29 euros. En ambos casos, costes de producción muy alejados de los gallegos y que son los responsables, en parte, de que la uva sea aquí más cara.

Pero ¿se ajusta realmente ese precio a la realidad gallega? «Un ano coma esta, con tanta incidencia do mildeu, houbo explotacións que seguro que gastaron moito máis», asegura Reboredo. «É unha media, agora hai que dar máis pasos e elaborar uns estudos desde Galicia e de cada unha das denominacións de orixe galegas», concluye González.