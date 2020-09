UU.AA. pide al ministerio que no compre leche «de saldo»

0

Redacción / La Voz 10/09/2020 10:33 h

Dice el refrán que hay que predicar con el ejemplo. Y eso es lo que Unións Agrarias le reclama al Ministerio de Agricultura que haga. Porque ese organismo ha puesto en marcha una serie de mecanismos para evitar que los productos agroalimentarios se vendan por debajo de los costes de producción. En cambio, recientemente el Fondo de Garantía Agraria (Fega), que es un organismo público, ha adjudicado a la firma portuguesa Lactogal la compra de 35 millones de litros de leche a un precio de 40 céntimos. «Se desde a administración non aplican con rigor as propias normas que eles mesmos ditan, pouco se pode esixir logo ás empresas», lamentan.

Unións Agrarias reclama al ministerio que modifique las bases de la puja para la adquisición de leche con destino a los bancos de alimentos, de forma que sean rechazadas las ofertas que estén por debajo de los costes de producción. 40 céntimos no cubre esos costes, por eso la formación considera que licitaciones como la de Lactogal no deberían volver a repetirse. La formación entienden que la condicionalidad comunitaria de los fondos del proyecto impide limitar el concurso a empresa nacionales, «pero non impide que o prezo que se pague sexa o estipulado polo propio ministerio como referencia para cubrir custos de produción en toda a cadea de valor», añade.

El sindicato hace un llamamiento para que en la próxima convocatoria de este concurso no se de prioridad únicamente a la oferta económica y se incluyan parámetros ambientales como la proximidad entre productores e industrias. La organización no descartaría, de repetirse «o esperpento desta convocatoria» tener que denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) una «venda fraudulenta» como a citada para que sexa sancionado o propio ministerio.