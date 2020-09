SLG y FRUGA critican al Concello de Santiago por expulsar a los agricultores de la plaza de abastos

0

Redacción / La Voz 11/09/2020 05:00 h

El Sindicato Labrego Galego (SLG) y la Federación Rural Galega (FRUGA) aseguran que el pasado sábado, los agricultores que de forma tradicional venden sus producciones en el entorno de la plaza de abastos de Santiago no pudieron instalarse ni desarrollar de forma normal su actividad comercial. Sostienen que la gerencia impidió su colocación alegando la aplicación de una nueva normativa del Concello para evitar la transmisión del covid-19. Ambas entidades quisieron mostrar ayer su enérgico rechazo a este proceder, «xa que non existe ningún estudio que avale a suposición de que os postos de venda directa na praza de abastos de Compostela contribúan en maior medida á expansión do coronavirus que outras formas de comercio, coma os postos fixos ou os supermercados», lamentan.

Tanto el sindicato como la federación sostienen que la venta al aire libre es más segura en el actual contexto de la pandemia que la que se realiza en ambiente cerrados. Además, recuerdan que existe un protocolo creado por la Consellería do Medio Rural para esta modalidad de comercialización, que se aprobó para poder desarrollarla en pleno estado de alarma con totales garantías sanitarias. Por otro lado, estas dos entidades recuerdan que estamos en una de las épocas de mayor producción del año en sectores como la huerta o la fruta, que son los que abastecen principalmente a estos puestos de venta. Estos alimentos son especialmente perecederos, añaden, por lo que si no se venden a corto plazo se estropean. Eso implica que el impacto económico para el sector agrícola es mucho mayor que si esta prohibición se llevara a cabo en otra época del año.

SLG y FRUGA instan a la gerencia de la plaza de abastos y al Concello a desarrollar los correspondientes protocolos para que los agricultores que venden directamente en esta área comercial puedan volver a hacerlo. También anuncian que solicitarán una entrevista con los responsables municipales para buscar una solución. Y convocan una asamblea abierta en la plaza de abastos el próximo jueves, día 17, para informar a todos los afectados.