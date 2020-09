La Fundación Amigos de Galicia inserta a 60 personas en la recogida de la uva

0

La Voz de Galicia

11/09/2020 05:00 h

Ayudar a las personas en dificultades a encontrar un trabajo es uno de los objetivos de la Fundación Amigos de Galicia, que todos los años consigue que algunos de sus beneficiarios encuentre un empleo en la vendimia. De hecho cuenta con un programa especial que, en esta ocasión, ha conseguido insertar en la recogida de la uva a un total de sesenta personas de la comarca de O Salnés. Bodegas como Santiago Roma, Don Olegario y Pazo Cilleiro colaboran con esta iniciativa, a pesar de que las condiciones de trabajo han cambiado mucho por causa del covid-19.

Las personas a las que la fundación ha encontrado un trabajo en la vendimia son, principalmente, mujeres en riesgo de exclusión social con menores a su cargo, perceptores de las ayudas de emergencia social y parados de larga duración. La fundación se ha encontrado este año con un pequeño problema. Y es que debido a las medidas del covid-19 no se ha podido coordinar el desplazamiento en coche compartido desde Pontevedra, provocando que muchas de las solicitudes para trabajar no se pudieran registrar por no contar con vehículo ni con forma de desplazase. Otro de los cambios es que los vendimiadores tienen que llevar mascarilla, aunque los trabajadores se han adaptado bien a esta nueva circunstancia y están contentos con el trato recibido, dicen en la fundación.