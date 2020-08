O Xistral, un enclave sin explotar para un turismo basado en la naturaleza

0

La Voz de Galicia

06/08/2020

Aún quedan lugares poco conocidos, y la Serra do Xistral es uno de ellos. El territorio que se extiende en la zona montañosa del norte de la Terra Chá y del sur de A Mariña está en las antípodas de los lugares masificados cada vez que llega un período vacacional, aunque no le faltan elementos naturales de interés. Divulgar esa riqueza de flora y de fauna resaltando la necesidad de conservarla es uno de los propósitos de la Diputación lucense, que ha colocado paneles informativos en once lugares.

La medida forma parte del proyecto Life in common land, que impulsa el organismo provincial en colaboración con las universidades de Santiago de Compostela (USC) y de A Coruña (UDC) y que tiene entre sus ejes básicos la conservación del hábitat natural con el aprovechamiento del medio rural y con la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible.

Precisamente esa es una de las ideas recogidas en los carteles, que no solo informan de las características de las plantas y de los animales presentes en O Xistral. Así, se subraya la necesidad de conservar las turbeiras por su alto valor ecológico, ya que su capacidad para almacenar dióxido de carbono le otorga un gran valor en la lucha contra el cambio climático, y se insiste en que se trata de espacios ya no muy abundantes en Europa.

Los paneles están colocados en zonas de paso y en cruces de caminos situados dentro de terrenos que pertenecen a comunidades de montes. Tres están en Muras (A Balsa, Silán y Tenente) y cuatro en O Valadouro (Santo Tomé, Vilacampa, Cadramón y Frexulfe), mientras que los otros se reparten por Viveiro (Boimente), Xove (Laxa Moura), Ourol (Miñotos) y Abadín (Montouto). La presencia de comunidades de montes es uno de los rasgos destacados del plan, y en los paneles se informa de su trabajo en actividades ganaderas, con ganadería vacuna extensiva y con cuidado de caballos de monte.

En estos momentos las comunidades de montes están redactando proyectos de ordenación forestal, para lo cual, según explicó ayer la Diputación, cuentan con el apoyo del equipo técnico del proyecto. Más adelante recibirán pagos económicos en función de los niveles de conservación logrados.

Desde que se puso en marcha el proyecto, se han llevado a cabo jornadas y actividades para explicar el contenido del programa y para implicar a responsables de comunidades de montes en algunas actuaciones. Por ejemplo, en Muras, en enero del 2019, se celebraron unas jornadas, y técnicos de la USC y de la UDC, con personal de la Diputación, visitaron el mes pasado montes de O Valadouro para ver dónde se colocarían los carteles que informan de la riqueza natural de O Xistral.

Un lugar donde la ganadería es básica para conservar la vegetación

En los ecosistemas de las sierra gallegas en general y en el de O Xistral en particular la función de los caballos salvajes es fundamental. Su presencia es muy útil para la conservación de brezales y de turberas, un aspecto en el que O Xistral sobrevive como importante reducto, pero el número de estos animales ha ido descendiendo en los últimos años. En el desarrollo del proyecto no solo se tiene en cuenta esa disminución sino también otro detalle, la frecuente implicación de esas reses en accidentes de tráfico.

Otro aspecto destacado en el proyecto es el papel de las comunidades, cuya triple actividad (en el monte, en prados y en cultivos) las convierte en especialmente decisivas para la conservación del ecosistema tradicional en la Serra do Xistral.