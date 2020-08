Agromuralla denuncia cambios en los precios de la leche que recoge Inleit

0

La asociación de ganaderos Agromuralla denuncia «coaccións intolerables» de la empresa Inleit a los productores gallegos «aos que recolle o leite para rachar o contrato asinado no mes de marzo e cambialo por un novo con peores condicións de prezos e prazos».

Según explica el presidente de Agromuralla, Roberto López, la empresa asentada en Teixeiro «está a presionar aos gandeiros aos que recolle o leite en Galicia, uns 200, para que acepten cambiar o contrato que teñen asinado por outro con prezos á baixa de entre 2 e 3 céntimos baixo ameazas de deixar de recollerlles o leite e emprender accións legais contra eles».

Agromuralla reclama la intermediación de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Agricultura «ante a indefensión que están a sufrir os case 150 gandeiros que teñen contrato en vigor para que se manteñan as condicións asinadas entre as partes».

Roberto López denuncia que la empresa lleva semanas celebrando reuniones individuales a los ganaderos para presionarlos para que acepten rebajar las cláusulas de los contratos que tienen firmados, «algo que é totalmente ilegal, con presións e ameazas que son intolerables».

Agromuralla señala que Inleit, la empresa de nueva creación asentada en el polígono industrial de Teixeiro, de capital español y americano (Liasa e Rich's Corporation), «contou co respaldo da Xunta de Galicia e recibiu unha importante inxección de fondos públicos para a posta en marcha da súa planta, polo que a Xunta de Galicia non pode agora lavarse as mans e mirar para outro lado cando os dereitos dos produtores se están vendo gravemente vulnerados».

Problemas con las muestras

La empresa, dice la asociación ganadera, pone como excusa para empeorar las condiciones a los ganaderos la crisis ocasionada por el coronavirus y las dificultades para la puesta en marcha de la nueva. «Dúas circunstancias que non son responsabilidade dos gandeiros», argumenta Agromuralla, quien además indica que los ganaderos temen represalias de la empresa.

Cambios en los protocolos del Ligal

Agromuralla indica que los productores están teniendo problemas con los resultados del punto crioscópico de la leche, «un aspecto intimamente vinculado á conservación das mostras e que xunto á bacterioloxía penaliza moito no prezo final ao gandeiro, polo que os gandeiros temen que este tipo de prácticas coercitivas sexan usadas por parte da empresa para rebaixarlles igualmente o prezo en orixe en caso de negárense a asinar un novo contrato empeorado».

Reclaman un cambio en los protocolos del Ligal «para que se garanta a correspondencia dos resultados das analíticas coas mostras do leite tomadas nas explotacións", sen que se deixe, como acontece neste momento, "a cadea de custodia en mans das industrias».

Reunión con miembros de la OPL Agraprol

Por otra parte, varios miembros de Agromuralla celebraron la semana pasada una reunión con integrantes de la Organización de Productores de Leche AGAPROL, que reúne a casi 600 ganaderos de 8 comunidades autónomas, «co obxectivo de explorar vías de colaboración conxuntas para a defensa dos gandeiros e a mellora dos contratos lácteos, que malia ás últimas reformas legais introducidas, seguen beneficiando claramente a unha das partes, as industrias, en detrimento dos produtores».