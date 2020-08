Rías Baixas augura una buena cosecha y lanza un mensaje de esperanza ante los retos que plantea el covid-19

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 02/08/2020 14:59 h

El del vino ha sido uno de tantos sectores que ha sufrido y sigue sufriendo como consecuencia de la pandemia, pero en la Denominación de Orixe Rías Baixas afrontan el futuro con esperanza. Así lo dijo el presidente del consello regulador, Juan Gil, esta mañana en Cambados, a propósito de la lectura del fallo de los premios del Albariño. «Podría hacer un discurso agorero, pero nuestras empresas han sabido resistir y la potencia de la marca Rías Baixas y de la palabra albariño ha hecho que nuestros consumidores llevaran el producto a sus casas», señaló. Ni hubo cierres masivos de bodegas, ni caída de precios ni la uva va a quedar en las parras,añadió. Quienes auguraban este negro escenario «no acertaron». El suyo es otro mensaje, de ánimo a los viticultores y bodegueros y el de un futuro prometedor: «Va a haber una alta demanda de nuestros vinos, nos vamos a sorprender», indicó.

Todavía queda mucho vino por vender en las bodegas, pero a estas alturas del año hay que ir pensando ya en la próxima cosecha, que según las estimaciones del consello regulador, será buena. A expensas de como evolucionen este mes las condiciones climatológicas, la previsión pasa por recoger alrededor de 37 millones de kilos de uva, lo cual representa un 15 % más que el año anterior. Y la vendimia se calcula que pueda iniciarse a principios de septiembre.

El sector reclama apoyo institucional para remontar el escenario económico que deja el coronavirus y la Xunta se lo va a dar, según indicó el conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, esta mañana en Cambados. Entre las medidas que se adoptarán figura una línea de crédito dotado con hasta 60 millones de euros que se destinarán a las bodegas gallegas para la compra de uva en condiciones normales del mercado. Serán préstamos con un año de carencia y cuatro años de amortización. «Non imos deixar que a uva caia, o obxectivo é que non haxa uva sen recoller e que teña prezos normais», abundó.

A estas medidas de financiación se suman otras de promoción de los vinos gallegos bajo el paraguas de Galicia Calidade. González pidió orden en las nuevas plantaciones y puso a las denominación de origen de Galicia como ejemplo de trabajo conjunto dentro del sector primario.

Los premios del Albariño

El rías baixas Guntián, de Adega Valdés, es este año el vencedor del concurso del Albariño de Cambados. El segundo premio recayó en Noelia Bebelia, de la subzona de Soutomaior, y el tercer puerto fue para el vino Pionero Maccerato, de la cooperativa Viña Almirante, de la zona de O Salnés. Es la primera vez que un vino de Ribeira do Ulla se hace con el oro en este prestigioso concurso que, tradicionalmente, pone el broche a los actos de la fiesta. Este año no hubo Festa do Albariño como consecuencia del covid-19, pero el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas y el Concello de Cambados decidieron mantener dos actos en la agenda: el concurso, fallado este domingo, y el Túnel do Viño, que se cerró el sábado. En opinión de Juan Gil, el fallo del jurado ofrece una buena representación del «buen trabajo» que se está realizando en toda la denominación de origen.