La historia de Pazo Baión en un libro

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 17/07/2020 05:00 h

Fue precisamente un 16 de julio, pero del año 2008, cuando los cuatrocientos socios de Condes de Albarei recibieron las llaves de Pazo Baión, una finca hasta entonces trágicamente famosa por su relación con el narcotráfico. Doce años después, estos viticultores han conseguido reescribir su historia y devolverle su esplendor a un recinto que también fue la plantación más grande de albariño de Rías Baixas, con 22 hectáreas de terreno, y que hoy presume de ser el mejor rincón enoturístico de España. De este cambio, de todo este proceso, da fe el nuevo libro que la bodega ha editado. Se trata de una revisión y actualización de una publicación que ya fue premiada en el año 2012 con el Gourmand World Wine Book Awards y que ayer vio la luz para dejar constancia del cambio experimentado, de cómo se forjó este nuevo Pazo Baión.

Como bien recordó la presidenta de la cooperativa, Dolores Calvo, fue Xosé Fortes «o que se ocupou de mergullarse nos arquivos para reconstruír a historia do pazo desde o século XV ata o día de hoxe». Un trabajo que permitió conocer que el vino siempre estuvo muy ligado a esta explotación. Entre los autores figura también el enólogo Pepe Hidalgo, que se encargó de la parte enológica del libro. No en vano en esa finca nació el primer vino de pago de Galicia, elaborado en exclusiva con uvas de esta parcela. Hoy son ya tres los albariños que presumen de esta marca, el Pazo Baión, Gran a Gran y Viñas de Fontao, todos ellos situados en los segmentos más altos del mercado.

El arquitecto César Portela es otro de los nombres que figura en el libro. «Él é a alma deste proxecto, o que fixo posible a metamorfose. Transformou a propiedade nun lugar cheo de vida e por algo foi recoñecida coma mellor lugar enoturístico de España», añadió Calvo. Fue, y sigue siendo, el arquitecto del proyecto, «e tiven a sorte de que me tocara un bo promotor, que tiña as ideas moi claras», recordó ayer Portela. Aseguró que su misión se centró en «crear un espazo do que puidera desfrutar a xente que o visita» y que se sigue maravillando cada vez que pasea por la finca, «polo labor que está facendo a natureza», añadió.

La presentación de esta nueva publicación quiso ser también un homenaje a todos los que un día diseñaron la imagen del nuevo Pazo Baión. Un jurado que encabezó el intelectual Isaac Díaz Pardo y en el que participaron artistas de la talla de Paco Leiro. Pero, sobre todo, el acto sirvió de reconocimiento a todos y cada uno de los 400 socios de Condes de Albarei que un día apostaron por esta finca. «Representan todo o traballo, a valentía e o esforzo para que este proxecto saíra adiante», añadió Calvo. Porque el nuevo Pazo Baión «é o resultado da forza e da unión, un proxecto que se afrontou en momentos difíciles, de crise económica», recordó.

La presidenta de Condes de Albarei aseguró que en los últimos años «a foto do Pazo Baión cambiou. Este novo é máis frondoso, máis vital, máis humano». Por eso se hacía necesario un nuevo libro, una publicación que recogiera todos los éxitos cosechados, entre ellos el que lo acredita como mejor rincón enoturístico de España, y también que dejara constancia del cambio de imagen. «Este foi sempre un proxecto ambicioso baseado na solidariedade», añadió Calvo. Una obra de la que los 400 socios de esta bodega están muy orgullosos. Y presumen. Porque como muy bien recordó el concejal de Vilanova, Javier Tourís, «falar de Vilanova e de turismo é falar de Pazo Baión». Una finca que ha logrado regresar a sus orígenes para reinventarse y encontrar en ellos un futuro muy prometedor.