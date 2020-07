BioReDes se incorpora a la Red de Investigación en Sanidad Animal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 07/07/2020 05:00 h

La agrupación de investigación estratégica BioReDes, del Campus Terra de la USC, ha entrado a formar parte de la Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA), un grupo que, como explican desde la universidad, fue creado para ayudar a crear redes de investigación dentro de la Agencia Estatal de Investigación coordinada por la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), Infraestructura Científica e Técnica Singular (ICTS).

Los expertos que participan en este grupo interdisciplinar de trabajo abarcan especialidades que van desde la entomología a la epidemiología o el bienestar animal. La idea es realizar un uso más racional, responsable y optimizado de los recursos disponibles, garantizar la sanidad, el bienestar animal y la salud pública.

La integración de BioReDes en este grupo representa un paso importante para el Campus Terra porque, como explicó la profesora de la Facultade de Veterinaria del Campus de Lugo y responsable del área de formación y divulgación de BioReDes, Maribel Quiroga, esta red es un consorcio «xa moi potente, ao que BioReDes pode achegar o enfoque multidisciplinar dun grupo de científicos heteroxéneo con especialistas en Sanidade e Produción Animal e en Produción Vexetal, no marco da estratexia global One Health». Además destacó como «a sanidade animal é moi importante no cotexto da saúde pública, tal e como estamos a comprobar».