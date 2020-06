Medio Rural reclama al ministerio una línea ICO especial para el sector del vino

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

23/06/2020 05:00 h

La Consellería do Medio Rural solicitó ayer al Ministerio de Agricultura que habilite una línea específica de préstamos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el sector del vino pueda hacer frente a la vendimia de este año. El conselleiro, José González, planteó esta demanda durante el Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, pues considera necesario poner sobre la mesa un paquete de medidas para revertir, en la medida de lo posible, los efectos que la crisis del coronavirus puede haber ocasionado a las bodegas debido al cierre de uno de sus principales canales de comercialización, el canal de la hostelería.

Estas ayudas permitirían, según la consellería, asegurar la vendimia y garantizar la compra de uva a los viticultores gallegos. Y es que las medidas propuestas por el ministerio para el sector vitícola gallego no cubre sus necesidades pues «non se adaptan ás demandas de Galicia nin a súa realidade», argumentan en Medio Rural. Es más, considera que la cantidad que recibirá esta comunidad autónoma es «irrisoria para as máis de 20.000 familias que viven do viño en Galicia». Otra de las propuestas que trasladó González al ministerio es la posibilidad de poner en marcha una campaña de promoción específica para el vino, una medida que han solicitado también varios consellos reguladores gallegos. La propuesta de Medio Rural es que sean precisamente esas entidades las que puedan lanzar las promociones.

Otra de las cuestiones que la Xunta trasladó al ministerio fue la de que se habiliten ayudas directas para el sector del vacuno de carne, que también está afectado por la emergencia sanitaria al constatarse una bajada de precios con respecto a la situación anterior a la emergencia sanitaria. Explica la consellería que este sector también se vio muy afectado por el cierre de la hostelería y por ello precisa una línea de ayudas que permita «solventar este problema e reactivar o fluxo económico neste sector». González le recordó al ministerio que este es uno de los principales motores económicos de Galicia y que la comunidad es la tercera de España que más carne de vacuno produce. Por otro lado, el conselleiro destacó que es preciso asegurar que el real decreto que recientemente modificó la cadena alimentaria garantiza unos precios que cubren los costes de producción de los operadores del sector primario, obligando a cada operador de la cadena a pagar al anterior un precio igual o superior al que le cuesta producir.

Diez millones de euros para la planta ornamental

Otro de los sectores que más se ha visto afectado por la crisis del coronavirus es la planta ornamental. En este caso, el conselleiro do Medio Rural había reclamado al ministerio que tuviera en cuenta las demandas de Galicia para este sector y reclamaban ayudas directas para los productores gallegos. El ministerio, aseguran en la Xunta, ha tenido en cuenta sus propuestas y ha habilitado ayudas por valor de 10 millones de euros para estos productores.