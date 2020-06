Planas muestra su desacuerdo con la estrategia de Europa para el sector ganadero

0

La Voz de Galicia Somos Agro

Redacción / La Voz 09/06/2020 05:00 h

El ministro de Agricultura, Luis Planas, participó por videoconferencia en el consejo informal de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en el que se debatieron las estrategias del nuevo Pacto Verde y el futuro Marco Financiero Plurianual. El representante del Gobierno español se mostró de acuerdo con los objetivos que persiguen estos dos programas: De la granja a la mesa y Biodiversidad. Sin embargo, criticó las referencias que afectan al sector ganadero.

«Creemos que hace falta un análisis a fondo si se quiere discutir el tema y no una referencia de pasada», aseguró el ministro en referencia con las propuesta de la comisión para el sector cárnico. Recordó que este es un sector clave para el medio rural del país y cree necesario aplicar un enfoque que no cree problemas, no uno que parece que «quiere poner en tela de juicio la producción de este sector». Remarcó que todas las propuestas deben incluir presupuesto, tiempo y flexibilidad para que agricultores y ganaderos puedan cumplirlas y para que sean percibidas por los profesionales como una oportunidad y no como una traba.

En cuanto al presupuesto para los próximos años, Planas considera que las propuestas planteadas son una buena base para la negociación y anunció que la postura de España será la de lograr, por lo menos, la misma cantidad que durante el período anterior.