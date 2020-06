Galicia espera una cosecha de manzana inferior a la del pasado año

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 04/06/2020 05:00 h

Los fruticultores gallegos ya esperaban que la cosecha de manzana de este año no fueran tan abundante como la del ejercicio anterior. Porque este es un árbol vecero, es decir, que un año da mucho fruto y al siguiente mucho menos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas parece que se han aliado para que la producción sea ahora incluso más escasa de lo previsto. Las lluvias de la pasada primavera han impedido que mucha flor cuajara, mientras que las elevadas temperaturas han provocado que el árbol no dispusiera de las necesarias horas de frío. A ello hay que sumarle plagas, como la del gusano, que están pegando fuerte.

«Hay que esperar a que termine la floración, a que acabe de cuajar para saber cómo va a ser la producción, pero ya sabemos que este es un año de poca fruta», explica Miguel Soto, técnico de la cooperativa Ullama, que agrupa a sesenta socios que producen manzana para sidra en ecológico. Asegura que las lluvias «de la segunda quincena de abril tiraron con la flor, que no logró cuajar» y que la principal consecuencia de ello es que «va a haber menos fruto», cuenta. De esta circunstancia se han librado las variedades de manzana más tardías, que florecieron unas semanas después.

Otro factor que influirá en la escasez de la cosecha de este año es la falta de horas de frío. Explica Francisco Otero, presidente de la Asociación de Fruticultores de Galicia (Afrugal) e ingeniero de la Consellería do Medio Rural encargado de emitir avisos fitosanitarios sobre el estado de los frutales, que el hecho de que el manzano no se haya visto sometido a las necesarias horas de frío está provocando «unhas diferenzas terribles na floración». Así, en un mismo árbol se puede ver que este proceso se está llevando a cabo de una forma escalonada. También él está de acuerdo con que este será un año escaso de manzana, y no solo por el fenómeno de la vecería. «Tamén vai ser un mal ano para os frutais de oso. Vai ser terrible e se o ano pasado había albaricoques e ameixas en todos lados, este ano non van ter nada», argumenta este técnico.

Plaga del gusano

En cuanto a las plagas que están afectando a los manzanos, destaca sobre todo el gusano, un insecto que ya ha realizado su primer ataque en Galicia y que se prevé, por una serie de parámetros que se tienen en cuenta, ataque duro durante este fin de semana en la zona de A Mariña. Ahí es el momento de aplicar los tratamientos, algo que en muchas otras zonas de Galicia ya se ha hecho porque puede haber una diferencia de hasta un mes entre el estado fenológico de un manzano en el sur de Pontevedra y otro en el norte de Lugo. «O verme afectou por primeira vez este ano en Betanzos, o 17 de maio, seguiu na Estrada o día 23 e en Chantada o 25», cuenta. Ahora, ha llegado hasta A Mariña. Resulta imprescindible no abandonar la vigilancia y seguir aplicando los tratamientos, pues esta plaga es preciso controlarla bien desde el principio. «Volve atacar a finais de agosto cunha segunda xeración e se non se controlou ben pode haber problemas», afirma.

Con este mismo gusano están lidiando en la sidrería Peroja, donde destacan que este está siendo un año de plagas. «Es un año de plaga para todo», lamenta Víctor Peroja, responsable de la firma. Explica que esta es «una larva que ocasiona problemas porque se mete en la manzana, aunque causa más daño en las de mesa que en las de sidra», Para combatirlas, en una plantación como la suya que es ecológica, se utilizan «un tratamiento con feromonas y alguno de los insecticidas que están autorizados». Su cosecha, al contrario que otras, apenas se vio afectada por las lluvias del pasado mes de abril pero, aún así, será también inferior a la del pasado año. Galicia dispondrá en esta ocasión de menos manzana para abastecer a las sidrerías de la comunidad y de la vecina Asturias.