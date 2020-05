Preocupación en Valdeorras ante el anuncio de varias bodegas de que este año no comprarán uva

0

O Barco 28/05/2020 05:00 h

Varias bodegas de la D.O. Valdeorras han comunicado a sus viticultores que no comprarán uva esta vendimia. Y según los cálculos de Unións Agrarias esto supondría que unos dos millones de kilos de uvas están ahora mismo sin comprador. Fuentes del sector matizan, en cambio, que no sería tal alto el volumen, pero sí una cantidad importante. Que las grandes bodegas no vayan a comprar uva tiene parte de su motivación en la crisis del coronavirus. Con el confinamiento y el cierre de la hostelería, las bodegas perdieron su mayor canal de venta. Así que a esas alturas del año, todavía está pendiente de salir una parte importante de la añada. Porque aunque en el estado de alarma se han disparado las ventas de vino a través de Internet y los supermercados, estas todavía no han alcanzado el volumen de la distribución a través de la restauración. A eso se une el hecho de que varias bodegas han ido ampliando su producción propia, lo que hace que puedan abastecerse por sí mismas de la cantidad que previsiblemente necesitarán este año.

Desde Unións Agrarias califican el anuncio de «estratexia de ameazas xa coñecida que o único que procura é a caída dos prezos que se paga aos viticultores». Y aseguran que resulta «frívolo» que se hable de excedentes de uva a varios meses de la vendimia y cuando los problemas de mildiu están empezando a aparecer en Rías Baixas y Ribeiro.

Reclaman desde el sindicato agrario que la Consellería de Medio Rural convoque la Mesa de Valdeorras, en parte, aseguran, por la falta de operatividad del plan de ayudas del sector vitícola anunciado por el Ministerio de Agricultura. Demandan que la Xunta pida la elaboración de un plan adaptado a la morfología del sector, dando una presencia relevante a la viticultura social, de segunda actividad, de las bodegas pequeñas con ediciones cortas pero con precios altos en el mercado. Entienden que de esta forma Galicia recibiría una parte importante de los 74 millones de euros en ayudas anunciados desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Unións Agracias pide mesas de trabajo en todas las denominaciones de origen, en las que productores, consellos reguladores y bodegas tracen juntos un plan de impulso sectorial. Además, reclaman que se aceleren los estudios de costes de producción vitivinícola, con el fin de que la Xunta vincule cualquier línea de liquidez a las bodegas a que la recogida de uva se haga a precios que cubran los costes de producción y que se obligue a depositar los contratos de abastecimiento en un registro público para certificar que se cumple la legislación vigente.