La patata de A Limia conquistó España

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 28/05/2020 05:00 h

Solo unos días después de que se decretara el confinamiento por el coronavirus, A Limia daba la voz de alarma: a sus productores le quedaban cuatro millones de patatas sin vender cuyo principal destino era la hostelería. Lo que sucedió a partir de entonces tardará en ser olvidado por los habitantes de esta comarca ourensana. Porque todos se pusieron a trabajar sin descanso y de forma conjunta para buscar una solución. Hoy, los protagonistas de esta iniciativa la valoran como un éxito. Pero no solo porque lograron colocar en los mercados buena parte de su producción, sino porque su patata logró conquistar a consumidores de toda España. «Yo me quedo con la promoción que le hicimos a la comarca y a la patata», explica Amador Diaz, responsable de Patatas Ama. Su web, al igual que la que pusieron en marcha los hermanos Manso, cerrará esta semana sus puertas. Aún queda algo de patata en A Limia, «pero está empezando a agromar e non queremos enviar un produto que a xente teña que consumir xa», cuenta Eloy Manso, de la web solotipodesaxudarnos.org,

«O balance que facemos dende a asociación é positivo. Creo que ante o curto período de tempo que tiñamos, conseguimos sacar boa parte da produción», asegura Maite Joga, presidenta de la Asociación de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de A Limia (Adegal). La entidad trabajó codo con codo con Mercaproximidade, lo que permitió dar salida a más de tres millones de kilos de patata. Y ella está orgullosa de que la comarca supiera organizarse y trabajar de forma conjunta. Pero también considera que de esta experiencia se puede aprender pues «ten que servir para darnos conta de que temos un problema de infraestrutura», afirma. Lo más positivo, en su opinión, «é que o consumidor que a probou está encantado. Estase dando conta de que visualmente non é tan bonita, pero que ten un sabor e unha calidade supremas», argumenta.

A mayores de la promoción, la experiencia ha permitido a estos productores encontrar otras formas de llegar al mercado. «Permitiunos explorar outras posibilidades diferentes que nos van servir para comercializar o noso produto», añade Joga. Y ahí está de acuerdo Eloy Manso. Ellos pusieron en marcha una web para dar salida a su cosecha y los primeros días «foi unha loucura», asegura. Aún así, tiene claro que cuando llegue la nueva cosecha sus patatas volverán a comercializarse a través de Internet. «Non imaxinábamos ter tanta repercusión. Agora, con calma imos pararnos e analizar todo», relata.

Patatas Ama también cerrará su web a finales de esta semana. La voz de Amador suena hoy mucho más relajada que hace quince días. Pero es que, entonces, la actividad era frenética en su empresa. Desde hace cinco años comercializa parte de su producción a través de una web y nunca le había pasado algo parecido. Fue de los primeros en poner toda su infraestructura al servicio de otros productores, para que pudieran sacar los excedentes. El aluvión de pedidos fue tal, que colapsó el sistema y a las compañías de transporte. Al final, todo salió bien. Ahora, más tranquilo y con algunos kilos menos, se muestra satisfecho. «La patata gallega tiene una calidad muy buena comparada con la que hay en los lineales. Y la variedad agria la gente no la conocía. Ahora, la probó y la encanta», añade.

La experiencia ha tenido también un lado solidario, porque muchos son los kilos de patatas de A Limia que están abasteciendo a comedores sociales y a oenegés, gracias a la colaboración del sector. «Mandamos 10.000 quilos a Madrid porque sabemos que hai moita xente que o está pasando moi mal», asegura Manso, quien todavía confía en donar algo más.