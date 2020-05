Los apicultores temen un repunte de la velutina en las próximas semanas

0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 25/05/2020 14:29 h

La velutina sigue campando a sus anchas en Galicia. Y ahora, un poco más. «Los concellos hicieron el trampeo, pero los particulares no. Por eso ahora estamos detectando en nuestras trampas muchas más reinas», explica Lolo Andrade, responsable de Protección Civil del Concello de Cambre. El confinamiento impidió que muchos vecinos llevaran a cabo las tradicionales tareas preventivas de la primavera para evitar la expansión de esta plaga. Y los apicultores se temen que esto signifique un repunte de la presencia de la velutina durante los meses del verano. «A incidencia da praga a veremos nos meses de xullo, agosto e setembro, pero moi optimistas non hai que ser», añade Jesús Asorey, presidente de la Asociación Gallega de Apicultura. En su opinión, sería mucho más eficaz si se llevara a cabo una tarea coordinada entre todos los implicados en la lucha contra esta plaga para evitar tragedias como la que se vivió este fin de semana. Ya van dos muertes este mes en Galicia por picaduras de este insecto.

Hay otras muchas circunstancias que influyen en la presencia de la velutina en Galicia, reconoce Asorey. Las condiciones meteorológicas, por ejemplo, son un factor importante para determinar la presencia de esta plaga. Es por ello que desde la asociación están detectando que «nalgúns sitios as trampas están capturando máis raíña ca outros anos. Pero noutros non», argumenta. Aún así, se muestra preocupado. Considera que este año, se han hecho muchas menos tareas de trampeo, debido al confinamiento impuesto por el estado de alarma. Y teme que esa circunstancia se deje sentir durante los meses de verano, cuando la incidencia de la plaga es más evidente.

«Polo que pasou esta primavera podemos prever que a situación vai ser máis alarmante e preocupante que noutros anos», añade. Su asociación calcula que en toda Galicia existen alrededor de 100.000 nidos de esta especie, de los que Medio Rural solo logra retirar alrededor de 25.000. «Calculamos que só se retira un 20 % do que hai. E creemos que a loita debería ser moito máis coordinada», argumenta. Apuesta por una mayor colaboración entre todos los implicados para lograr que la lucha contra esta especie sea mucho más efectiva.

En el Concello de Cambre, en cambio, están convencidos de que «el particular ayuda mucho porque nosotros no somos capaces a poner la miles de trampas que ponen los vecinos», cuenta Andrade. La época ideal para llevar a cabo esta tarea preventiva coincidió este año en pleno confinamiento, por lo que muchas de esas trampas quedaron sin colocar. «Ahora, algunas reinas ya no caen en las trampas porque ya tienen hechos sus nidos», explica. En su opinión, los particulares todavía pueden ayudar a combatir a esta especie. «Tienen que revisar bien sus casas y sus fincas para ver si hay nidos embrionarios que son del tamaño de una pelota de tenis. Si avisan cuanto antes evitaremos que el nido crezca y sea más peligros», explica. Por eso anima a todos los que detecten estos nidos a que den aviso cuanto antes al 012, para que vengan a retirarlos.

Consejos para los agricultores: revisar la finca y llevar un espray

Un agricultor perdió la vida el pasado fin de semana por culpa de la velutina. Andrade considera que estos profesionales deben tener especial cuidado cuando realizan tareas de broza en sus fincas. «Deben hacer una buena revisión de la zona a desbrozar para comprobar si hay nidos, porque por pasar al lado no atacan», explica. Otras precauciones que deben tomar es la de cubrirse el cuello y la cabeza, que son zonas especialmente sensibles a las picaduras. También deben portar unos espray disuasorios, «que es un repelente que consigue sacarnos a las avispas de encima y darnos tiempo a reaccionar», cuenta.

La opinión del experto: la incidencia del trampeo es pequeña

«É predecivel que a menor utilización de trampas na primavera teña un efecto moi limitado. Todos os estudos existentes demostran que a captura de raíñas non afecta á poboación de velutinas», explica el investigador Xulio Maside, que lidera el proyecto Atlantic-Positive sobre la velutina en el que trabajan las universidades de Santiago y Vigo. En su opinión, influirá el invierno poco frío, que favoreció que se mantuviera la actividad en muchos nidos hasta finales de febrero, o las condiciones meteorológicas de una primavera que está siendo fría y húmeda.