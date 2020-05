Los mercados de ganado, pendientes de la Xunta para volver a la actividad

0

La Voz de Galicia M. Alfonso J. Benito

Redacción / La Voz 21/05/2020 05:00 h

Los mercados ganaderos ya pueden volver a operar. Pero en Galicia todavía habrá que esperar por lo menos una semana para que los tratantes y los animales regresen a los recintos de Silleda y Amio, donde se celebran las dos citas semanales más importantes de la comunidad. En ambos recintos, se está trabajando para adaptarse al nuevo protocolo diseñado por la Consellería do Medio Rural, que será publicado de forma oficial durante los próximos días. A partir de entonces, los mercados gallegos podrán reabrir sus puertas, aunque no todos tienen claro que les dé tiempo a tener todo listo antes de la próxima semana.

En la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, han diseñado un sistema telemático que permitirá retomar las subastas sin que sea necesario estar presente. Tendrá carácter permanente y sustituirá a las pujas cantadas habituales con soporte de vídeo para agilizar el trabajo del mercado. Habrá dos medios de difusión del balance de las subastas, a través de la propia web de la Central y con la aplicación TokApp. En cuanto a las vacas, se publicará la totalidad de la subasta, mientras que en los terneros de recría se hará en lotes de cinco. Los vendedores podrán presentar alegaciones o rechazar el precio durante quince minutos una vez se hagan públicas las listas, aunque también lo podrán hacer en la propia sala de subastas. Mientras dure la actual situación será por turnos y entrando una única persona. Con este método confían en poder retomar la actividad la próxima semana. Habrá más novedades, los usuarios —ganaderos, transportistas y tratantes— deberán preinscribir a los animales que llevarán al recinto ferial hasta el viernes anterior a la subasta.

Organizar la subasta de Amio es más complicado. El problema es que este es un mercado de trato, lo que obliga al contacto directo entre el comprador y el vendedor, por lo que se está buscando un sistema que permita realizar estas operaciones garantizando que se mantienen las distancias de seguridad. Los organizadores de esta feria están trabajando con el borrador de protocolo diseñado por Medio Rural, pero reconocen que hasta que este no se haga oficial no podrán abrir sus puertas. Confían en que la actividad pueda regresar a sus instalaciones la próxima semana, pero todavía no lo dan por seguro. Este recinto ha tenido que suspender la feria de caballos que se celebraba esta semana, coincidiendo con las fiestas de la Ascensión. Lo que todavía ignoran es si esta cita podrá recuperarse más adelante.