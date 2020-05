Unións Agrarias denuncia retrasos en el pago de las ayudas de los planes de mejora

0

Redaccion / La Voz 12/05/2020 05:00 h

Unións Agrarias (UU.AA.) quiso denunciar ayer el retraso que acumula el pago de las ayudas de los planes de mejora para las explotaciones que tienen cumplidas todas las certificaciones de sus expedientes desde el mes de octubre. Una situación que, asegura la formación, reviste especial gravedad teniendo en cuenta que la mayoría de los casos se corresponde con solicitudes hechas en zonas de montaña y desfavorecidas de Lugo y Ourense.

Recuerda el sindicato que Medio Rural se comprometió al inicio de la crisis del coronavirus a adelantar todos los pagos pendientes para favorecer la liquidez de los productores. Esto implicó que los ganaderos adelantaron todos los pagos para tramitaciones y licencias con el fin de acogerse a los citados fondos. Por eso no entiende la actitud de bloqueo de los fondos por parte de los funcionarios de la Intervención Xeral da Xunta de Galicia, «nun momento tan dramático coma o actual», argumentan.

La formación sostiene que en la actual situación, el medio rural gallego no se puede permitir retrasos en la obtención de esta importante inyección económica, que afecta no solo a la mejora de las explotaciones, sino a cientos de empresas de servicios y de construcción para las que las obras en las granjas son los principales motores de aceleración de su actividad. Hay que recordar, añaden en UU.AA., que la media de inversión por explotación es de 150.000 euros. Y también que por cada tres euros públicos, que proceden de fondos europeos, el ganadero tiene que poner siete a mayores. «As explotacións galegas están facendo un enorme esforzo para ser o máis eficientes posible, polo que esta liña de axudas é fundamental e o seu pagamento non se pode demorar máis tempo», concluye UU.AA.