Luz verde a la venta de árboles de cítricos en zonas afectadas por la psílido africana

Aunque el país vecino está afectado, al igual que Galicia, por el vector de la bacteria que está acabando con los naranjos en Estados Unidos, una norma permite la comercialización de árboles sanos protegidos con plástico. En España, tanto esa práctica como el paso de árboles por zonas afectadas, están vetadas. Viveristas gallegos esperan que Agricultura apruebe pronto una norma como la portuguesa. Ellos no pueden comercializar cítricos desde hace cuatro años en prácticamente toda la costa oeste de la comunidad.

La feria de Vilanova da Cerveira, a menos de veinte kilómetros de la raia, no defrauda. El que algo busca, algo encuentra. Y no solo de portugueses viven sus puestos, también del aluvión de gallegos que cruzan la frontera en busca de prendas de ropa, cestos o árboles frutales. Lo que no saben muchos es que adquirir ahí un limonero, un naranjo o un árbol de pomelos para plantar en un huerto al norte del Miño puede acabar con una desagradable sorpresa. Nada más y nada menos que una multa de hasta 3.000 euros, como explican desde la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor).

