UU.AA. reclama a la Xunta que autorice la caza a rececho para controlar al jabalí

Redacción / La Voz 07/05/2020 05:00 h

Unións Agrarias considera que el marco actual que regula la caza es insuficiente para controlar los daños que ocasiona el jabalí a los agricultores. De ahí que haya presentado a Medio Ambiente una propuesta para que esta autorice la caza a rececho. Explica que este es un método a medio camino entre las esperas y las batidas, que combina las ventajas de ambos sistemas ya que se puede realizar entre dos cazadores en el entorno de las fincas con daños, pero con una mayor movilidad en las esperas. Además, no precisa de un gran despliegue de cazadores y medios, como sucede con las batidas.

Aseguran en el sindicato que es durante el período de veda de la caza de esta especie, entre marzo y septiembre, cuando se concentran la mayor parte de los daños que este animal ocasiona a la agricultura, pues coincide con la campaña de la siembra del maíz. Este cultivo ocupa en Galicia más de 68.000 hectáreas, con una producción que tiene un valor de cien millón de euros, concentrándose en las comarcas de mayor actividad ganadera. Unións Agrarias creen que buena parte de los problemas que ocasiona el jabalí tienen su origen en la falta de agilidad a la hora de autorizar la intervención por daños, pues mientras esta se demora los cultivos sufren ataques reiterados. También culpa de esta situación a la falta real de colaboración de algunos TECOR y a la baja eficacia de una de las modalidades de caza autorizadas, la de la espera. «As estatísticas da Xunta mostran unha eficacia destas últimas non superiores ao 10 %, xa que o 90 % das veces que se realizan esperas non se abaten animais e non funcionan para alonxar as manadas dos cultivos», argumentan.

La formación considera que una solución al problema podría ser autorizar la caza a rececho, una medida que la Consellería de Medio Ambiente podría tomar de inmediato y que, apuntan, tendría una gran eficacia a la hora de reducir los daños del jabalí en la agricultura. Es por ello que insta a la conselleira Ángeles Vázquez, a autorizar esta modalidad de caza durante la época de veda y para el control de daños.

Gestión de ayudas

El sindicato demanda también a la Xunta que haga un esfuerzo en la gestión de las ayudas por daños del jabalí, de tal forma que este año funcionen con eficacia y agilidad y se garantice la colaboración de la guardería de Medio Ambiente para que informe a los afectados y se involucren en la búsqueda de soluciones en los casos en los que el jabalí y el lobo afecten a las explotaciones, poniendo en riesgo su viabilidad.