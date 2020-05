Un aumento en las ventas a través de la web y una nueva forma de consumir este producto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/05/2020 05:00 h

«Estamos confinados en nuestros hogares y obligados a que buena parte de nuestra actividad se realice dentro de ellos. Y el vino forma parte de nuestro estilo de vida. Cocinamos más y disfrutamos de abrir una botella de vino y ponernos una copa, que era algo que antes solo hacíamos cuando teníamos invitados», explica María Garrido. Son muchos los que piensan que la crisis del coronavirus comportará cambios en los consumidores, y no solo en el sector del vino. «Está cambiando el modo en el que consumimos el vino, igual que el 11-s cambió los sistemas de seguridad en los aeropuertos», añade Cannas. Durante el confinamiento, por ejemplo, se han incrementado notablemente las ventas online de vino, lo que ha obligado a muchas empresas a adaptar sus estructuras de venta para disponer, por ejemplo, de tienda en Internet. Gran parte de estos cambios, aseguran en el sector, han llegado para quedarse. «Va a haber un cambio en los mercados y estos nuevos hábitos se van a quedar porque los restaurantes tendrán aforos más limitados. Yo creo que va a cambiar el mercado y que solo sobrevivirán los que se adapten», asegura Lozano.

Vinissi hace mes y medio «no teníamos web y ahora estamos también poniendo a punto nuestra tienda online», añade la responsable del negocio. Y es que solo durante las últimas semanas «hemos registrado un aumento de ventas del 300 %». «Sí que estamos vendiendo mucho más online. Hay determinados marketplace en los que el vino no era una prioridad y que ahora están interesados y nuestra tienda online también ha crecido», añade Garrido, quien reconoce que este aumento en las ventas a través de la web no compensa la enorme caída de ventas que está registrando el sector por el cierre de la hostelería y al restauración. «Todo lo que es la venta online está subiendo y ahora compramos más por Internet», explica Cannas. Lo mismo que también se consumen más contenidos a través de la web. «Sorteamos un lote de vino y para nuestra sorpresa participaron más de cuatro mil personas. En una charla con Raúl Pérez tuvimos más de mil personas en directo. Hay cosas que están teniendo mucho éxito», añade. Es por ello que, en su opinión, de la crisis actual se pueden sacar cosas buenas. Métodos de venta o de llegar a los consumidores que, hasta ahora, no se utilizaban. «Nosotros vamos a hacer muchas más cosas online», concluye.