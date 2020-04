La industria agroalimentaria gallega, la primera en blindarse contra el covid-19

0

La Voz de Galicia

29/04/2020

Trabajadores con mascarilla, más separación entre los diferentes operarios, limitaciones en los accesos a las plantas y hasta controles de temperatura. La industria agroalimentaria ha sido una de las primeras en tener que tomar medidas para evitar el contagio del virus, pues fue una de las pocas que estuvo trabajando durante todo el estado de alarma debido a su carácter esencial. Protocolos y sistemas que, en muchos casos, han llegado para quedarse, explica Gabriell Ripoll, técnico consultor de seguridad alimentaria en la empresa Ambical. Él fue el encargado de impartir una conferencia a través de la web organizada por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), del que Ambical es socio, para resolver todas las dudas que están generando estas nuevas medidas.

Lo primero que Ripoll quiere dejar claro es que, hasta ahora, los diferentes organismos internacionales tienen claro «que esta no es una enfermedad de transmisión alimentaria», es decir, que el contagio no se produce a través de los alimentos. También, que las actuales normativas sobre seguridad alimentaria ya establecían una serie de medidas lo suficientemente exigentes como para prevenir los contagios. «Pasa con las mascarillas, su uso en la industria alimentaria ya era muy frecuente», explica. Sin embargo, también considera que ahora es el momento de revisar y actualizar todos estos protocolos para hacer que sean más eficaces.

Sus consejos empiezan porque todo aquel trabajador que no sea imprescindible, es decir, que pueda hacer su trabajo desde casa, no acuda al centro de trabajo. Para aquellos operarios imprescindibles, se deben poner en marcha una serie de medidas destinadas, sobre todo a evitar las aglomeraciones. «Los puestos deben estar a un metro de distancia como mínimo y se deben controlar las entradas y salidas, para que la gente no se amontone», explica. Regular las entradas y salidas, «una práctica que antes no se hacía», añade Ripoll, es una de las medidas fundamentales ahora. «Lo ideal sería que en cada turno hubiera una persona responsable del control de acceso para que comprobara que se respetan las separaciones», añade.

Propone también realizar unas encuestas al personal para saber si han tenido algún síntoma y establecer controles de temperatura para que, al menor indicio, ese trabajador no se incorpore a su puesto de trabajo. Asimismo, considera necesario hacer una evaluación de los trabajadores más sensibles a la enfermedad —aquellos con patologías previas o de más edad— para reubicarlos en puestos donde estén menos expuestos, en caso de que fuera necesario.

Hay otras medidas que caen de cajón: generalizar el uso de guantes y mascarillas o establecer una separación mínima de un metro entre los diferentes puestos de trabajo. Y, en algunos casos, solo es necesario implementar protocolos que ya se tomaban. «Sabemos que el virus se queda en la superficies plásticas o de acero inoxidable durante tres días. Pues tendremos que establecer una limpieza con alcohol o lejía para evitar esa permanencia», asegura. También sostiene que será preciso reforzar las tareas de desinfección en zonas en las que, hasta ahora, no era preciso. Es el caso de las oficinas o de los lugares de entrada y salida. «Hay que revisar el plan de limpieza porque en determinadas zonas igual hay que aumentar la tarea», añade.

Otro punto importante a controlar son las visitas. La mayoría de las industrias ya limitan estas al máximo, pero Ripoll sostiene que algunas resultan imprescindibles, como las del personal de control de plagas o las de los técnicos que toman muestras. «Sería aconsejable tener un registro de entrada y salida, medir la temperatura del visitante y dotarlo de ropa adecuada, además de respetar las distancias de seguridad», sostiene.

Muchas han sido las industrias gallegas que, desde el primer día, han puesto en marcha estos protocolos, y otros más exigentes. Sistemas que, en algunos casos, implican un aumento de los costes de producción. Todo parece indicar que buena parte de estos protocolos han llegado para quedarse. «No sabemos cuánto tiempo durará todo esto, pero está claro que serán medidas con las que tendremos que convivir», asegura Ripoll. Algunas, se convertirán incluso en definitivas.