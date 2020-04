Medio Ambiente autoriza acciones de caza contra la fauna salvaje

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 28/04/2020 05:00 h

Finalmente, los cazadores podrán salir al monte durante las próximas semanas para poner coto a la fauna salvaje. Esa fue una de las medidas tomadas por el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) durante el pasado fin de semana. La Xunta ya había intentado autorizar esta actividad tras el decreto del estado de alarma, pero el Gobierno central entendió que esta no era una actividad fundamental, por lo que la prohibió. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura pidió a las comunidades autónomas que la retomaran para controlar las poblaciones de jabalí. La medida no cuenta con la aprobación del colectivo ecologista Adega, que advierte de que estas batidas no servirán para controlar a las poblaciones de jabalí ni impedir los daños que causan. Es más, en su opinión, es falso que la fauna salvaje aproveche el confinamiento para acercarse a lugares poblados.

Medio Ambiente ha autorizado, de forma excepcional, acciones de caza en aquellas zonas en las que haya un mayor riesgo de que la fauna salvaje sea un problema. Se refiere a carreteras en las que se está detectando la presencia de jabalíes o a los cultivos que estén resultando dañados por la presencia de estos animales. Explica que su intención nunca fue la de prohibir esta medida y que recibió órdenes contradictorias al respecto de los ministerios de Política Territorial y Agricultura. Ahora que parece claro que esta actividad puede llevarse a cabo, la Xunta ha enviado una comunicación al Gobierno central para informarle de que va a autorizar estas batidas.

Explican desde Medio Ambiente que el procedimiento para autorizar esta práctica sería el mismo que se seguía antes del estado de alarma. Es decir, ante daños constatados sobre el ganado o la agricultura, se pide la correspondiente autorización a la jefatura territorial para poder realizar una acción de caza puntual en la zona afectada. Será esta entidad la que decida si se cumplen los requisitos para autorizar o no la batida.

La medida no cuenta con el respaldo de Adega, quien no considera acertada la idea de que, ante el confinamiento de la población, la fauna salvaje está sufriendo una expansión descontrolada. En su opinión, los avistamientos de estos animales «son anecdóticos e non houbo unha explosión de fauna, nin de invasión desta en zonas poboadas», explica. Es más, consideran que se está aprovechando el confinamiento para «instaurar na sociedade un incomprensible odio cara a determina fauna». El colectivo es contrario a que se autorice la caza durante el confinamiento, pues consideran que no existen motivos para que esta sea considerada una actividad esencial. Y asegura que la población de jabalí «non está descontrolada, senón que carece de xestión». Sostiene que las poblaciones de este animal siguen en la misma situación que en meses pasados y tiene claro que la caza no va a mitigar ni los daños en las cosechas, ni los accidentes de tráfico que ocasiona el jabalí en Galicia. Además, asegura que actualmente no se dan las circunstancias de seguridad, de vigilancia o de control por parte de la Administración necesarias para autorizar estas batidas de caza.