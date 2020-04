Verdegaia reclama a Medio Rural que reabra los mercados de proximidad de alimentos

0

21/04/2020 05:00 h

La asociación ecologista Verdegaia ha remitido un escrito a la Consellería do Medio Rural en el que reclama que se reabran los mercados no sedentarios de alimentos. Consideran que las medidas actuales, de mantener cerrados estos lugares, no son adecuadas, «pois entendemos que os grandes centros comerciais supoñen un maior risco de contaxio», explican. Al mismo tiempo destacan que el modelo agroecológico es la única forma eficaz de combatir el cambio climático.

«A transición cara un modelo agroecolóxico é a única maneira eficaz de que a agricultura sexa unha ferramenta útil na loita contra a emerxencia climática», explica esta entidad. También sostiene que este modelo es indispensable para reactivar la economía agraria y rural y afrontar la desertización del campo. Es por ello que no consideran adecuada la orden de Medio Rural, de cerrar los mercados de proximidad mientras dure la emergencia sanitaria. En su opinión, los mercados al aire libre podrían ser más adecuados que los grandes centros comerciales, que suponen un riesgo mayor de contagio.

La entidad considera, además, que esa orden viola el principio de no discriminación, porque margina al sector que produce en las economías locales y favorece la producción agrícola intensiva, que es una de la responsables del cambio climático. También recuerda que sin estos mercados, muchos consumidores no pueden disponer de productos frescos y sanos a precios económicos, por lo que se ven obligados a desplazarse a grandes superficies, donde se exponen al contagio. Es por ello que esta entidad respalda, junto con el Sindicato Labrego Galego, que se reabran los mercados de proximidad.