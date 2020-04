La actividad sigue en el campo: es el momento de los cultivos al aire libre

0

La Voz de Galicia

21/04/2020

La crisis del coronavirus ha cogido a los agricultores gallegos en plena faena. No solo porque ellos son los responsables de abastecer a los supermercados, sino también porque esta es una de las épocas del año en la que más incrementan su trabajo, explica en la cooperativa cambadesa Horsal. Desde hace semanas, los profesionales del campo se afanan en preparar terrenos, plantar y cuidar lo primeros cultivos que están naciendo. Tarea que, durante el invierno, se localiza sobre todo en los invernaderos pero que, a partir de ahora, se realiza también al aire libre. De su labor dependerá la próxima cosecha de pimientos, entre ellos los del tipo Padrón, berenjenas, tomates, judías, calabacines y guisantes, entre otros productos.

«A partir de agora comezan os cultivos ao aire libre», explican en el departamento técnico de Horsal, la principal cooperativa de la huerta de Galicia. Pero antes de plantar, hay muchas medidas que tomar. «Algunha xente fai análises do chan para saber que necesidades ten», añaden. Se controla la acidez y se determinan los abonos a aplicar pues, en muchos casos, las tierras llevan todo el invierno abandonadas. Aunque también hay casos en los que optan por el abono verde de cereal o leguminosas para mantener los terrenos a punto, «para que a finca non quede núa todo o inverno», añaden.

Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de agua que tiene el terreno. «Houbo algunha xente que aplicou maquinaria pesada e o terreo tiña bastante auga, así que compactouno», explican. Esto supone un problema porque «queda como se o terreo fose de formigón, está moi duro e á raíz da planta lle custa rompelo», añaden. El problema tiene solución, porque se pueden aplicar unos productos biológicos que ayudan a hacer el suelo más esponjoso.

En Horsal han plantado ya guisantes, berenjenas, judías y tomates Es también el momento de iniciar la lucha biológica, esa en la que utilizan insectos para combatir algunas de las plagas más temidas. Aunque este año no se ha encontrado mucho problema, en Horsal ya han realizado las primeras sueltas para combatir al trip y al pulgón. «É un sistema que vemos que está funcionando e ao que temos que recorrer porque hai moitos produtos que xa non podemos usar», argumentan. Lo cierto es que este nuevo método «está dando resultado», añaden. Una de las plagas contra la que quiere luchar es el conocido como virus del bronceado, que el año pasado ocasionó graves pérdidas en algunas plantaciones de pimientos de Padrón. «Aínda no apareceu, pero supoñemos que o fará. Estamos facendo soltas preventivas para que as plantas non sufran moito porque poden resistir mellor», explican.

Uno de los principales cultivos en los que está trabajando esta cooperativa es el pimiento de Padrón, del que ya han llegado las primeras bolsas a los mercados aunque, por ahora, de forma anecdótica. Pero es también tiempo de berenjena y, sobre todo, del tomate, del que aquí trabajan sobre todo la variedad de negro de Santiago. Este cultivo se suele hacer sobre todo en invernadero, porque es un producto muy delicado que al aire libre puede sufrir algún daño que deteriore su precio en el mercado. Los otros tipos de pimiento, como el de Arnoia, o las judías son también cultivos que se plantan estos días. Y el guisante, «que se empeza a cultivar no invernadoiro pero que agora xa empeza a plantarse tamén ao aire libre», argumentan. Es también tiempo de cebolla, que se planta ahora «para recollela a finais de xullo ou principios de agosto e ir comercializándoa pouco a pouco», cuentan.

Lechugas y repollos de verdura siguen entre los productos que ofertan en verano en esta cooperativa, pues se cultivan durante todo el año. En cambio, las acelgas y las espinacas las plantan solo durante el invierno y en cantidades pequeñas, destinadas a los mercados más próximos.