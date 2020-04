Los tés ecológicos de Bilurico llegan hasta el Levante

0

Redacción / La Voz 17/04/2020 05:00 h

En un momento de crisis, en el que todas las transacciones comerciales parecen haber quedado paralizadas, la firma cambadesa Paporroibo Tés ha logrado firmar un acuerdo que le permitirá distribuir sus nuevas bebidas, los tés ecológicos de la marca Bilurico, en el Levante español. La empresa ha llegado a un acuerdo de colaboración con la murciana Jump34 para la externalización de los servicios de venta de sus productos en la zona de Levante. Este convenio, explican en la firma cambadesa, supone un gran paso pues permitirá que sus bebidas sean distribuidas y comercializadas en una de las zonas turísticas más importantes de España.

Hace solo unos meses que los productos de Bilurico Ready to drink tea se presentaron en los mercados como una bebida saludable y ecológica a base de té e infusión. Dirigida por el cambadés Iago Radío, la empresa es la primera que embotella tés con la certificación del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Las infusiones de Bilurico se realizan en teteras de 1.500 litros en las que no interviene ningún añadido químico, conservante ni colorante, lo que permite mantener la pureza y el sabor de los tés, las frutas, las flores y las especias utilizadas. Cuenta con tres presentaciones: té verde con jengibre, limón y agave, té negro con mix de flores y agave e infusión de frutas exóticas con limón y agave. Se comercializan en botellas de 250 mililitros de cristal reciclable y no contienen azúcares añadidos, solo un edulcorante natural como es el agave. Actualmente, sus principales mercados son Galicia, Madrid, Cataluña y Canarias, donde opera sobre todo en la hostelería, el vending y los gimnasios.

Sobre el acuerdo firmado, Paporroibo Tés explica que los costes del departamento de venta suponen un porcentaje alto en los gastos de las empresas. A ello se le une la difícil tarea que tienen las pequeñas y medianas compañías de atraer talento. Es por ello que esta firma apostó por externalizar los servicios de venta de sus productos en la zona de Levante. Para ello se eligió a la empresa Jump34, creada por José Luis Roqués, un experto en estrategia comercial con una vasta experiencia en ventas. La medida le permite acceder a profesionales con un bagaje profesional y de grandes resultados que, de otra manera, solo están al alcance de las grandes empresas, y también reducir los costes asociados a las ventas.