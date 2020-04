0

09/04/2020 05:00 h

Mil toneladas de patatas está guardas en los almacenes de Patatas Paz. Su propietario, Francisco Paz, está desolado y no duda en calificar todo lo sucedido como «un desastre. Al cerrar los restaurantes y todo nos han hecho trizas. El golpe es muy fuerte», sostiene. Explica que en su misma situación se encuentran otros almacenistas y agricultores, de A Limia «que tienen veinte días, como mucho un mes», antes de tener que tirar con todo lo que tienen almacenado. Él está dispuesto a poner en el mercado sacos de 20 kilos a cinco euros. El problema es que las grandes superficies no trabajan esos formatos y, a su vez, que su industria no está preparada para poder vender sacos más pequeños.

«La gente que trabaja con las grandes superficies no tiene problema. El problema lo tenemos los que trabajábamos con la industria y la restauración. Esto nos ha hundido en la miseria», argumenta. Su almacén está preparado para trabajar a granel, para poner en los mercados sacos de hasta mil kilos. Trabajaba con la hostelería, con fábricas y hasta con grandes clientes como comedores escolares. «Todos los pedidos se han anulado y mucha mercancía que mandamos a clientes nos va a venir de vuelta, porque no van a poder venderla», añade.

Ahora, se encuentran con que en sus almacenes hay producto «que no tenemos donde meterlo en el mercado», añade. Porque tampoco es sencillo encontrarle un hueco en el sector de la distribución. y eso que su industria está preparada para mover al día más de cien toneladas del tubérculo en sacos de veinte kilos. «Nosotros estamos preparados para hacer sacos de veinte kilos y podemos venderlos a cinco euros. Pero la gran distribución no quiere estos formatos», lamenta. Los supermercados aceptan, como mucho, sacos de cinco kilos. Y su industria carece de maquinaria para prepararlos. «¿Qué voy a gastarme diez mil euros en una máquina que no voy a volver a usar para poder hacer esos sacos? No tiene sentido», asegura.

Ofrecérsela directamente al consumidor tampoco es una salida, «porque los costes de envío superan al precio de la mercancía», explica. La conclusión es que, a pesar de tener producción, «no tenemos forma de acceder al consumidor», añade. Así que mucho se teme que la producción que almacenan en estos momentos esté destinada a la destrucción. Lo peor es que, antes de la crisis del coronavirus, las ventas iban a muy buen ritmo. «Si no llega a ser por todo esto, en este momento ya no nos quedaría patata. Estaría toda vendida», asegura.