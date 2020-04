Medio Rural busca mecanismos para dar salida a las producciones agrarias que perdieron sus mercados por el Covid-19

0

La Voz de Galicia

08/04/2020 05:00 h

El cierre de la hostelería y la restauración y la clausura de los mercados de proximidad se está dejando sentir con cierta intensidad en el sector agrario gallego. Bodegas que no reciben pedidos, productores que se quedan sin clientes para sus productos de calidad o agricultores que, de repente, no tienen un espacio en el que comercializar sus productos son los casos más habituales. De todo ello son conscientes en la Consellería do Medio Rural. Su titular, José González, mantuvo ayer un encuentro por videoconferencia con Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, e Isabel Vilalba, responsable del Sindicato Labrego Galego (SLG). En el encuentro se analizaron los mecanismos que se pueden poner en marcha para dar salida a las producciones que vieron reducidos sus mercados tras la emergencia sanitaria del Covid-19.

González les expuso a las organizaciones agrarias la intención de la Xunta de buscar nuevas vías de comercialización para esos productos de calidad y proximidad. Por un lado, escuchó sus demandas y, al mismo tiempo, presentó algunas iniciativas para evitar que el sector acuse el cierre de la hostelería y los mercados municipales. El conselleiro considera que uno de los mecanismos para dar salida a la producción debe ir encaminado a «concienciar ao consumidor galego da importancia que ten neste momento apoiar ao sector primario». Y destacó que, entre los sectores más afectados por el parón, están el sector vitivinícola, los productores de frutas y hortalizas, los que elaboran artesanalmente quesos y otros derivados lácteos, los ganaderos de vacuno, ovino y caprino, así como los de razas autóctonas, fundamentalmente, porco celta.

Por otro lado, el conselleiro analizó con las organizaciones la posibilidad de que el sector se acoja a la nueva línea de financiamiento del Igape, que busca inyectar liquidez a las pequeñas empresa y autónomos. Y preguntó si sería preciso incluir alguna especificidad en la orden que pueda ayudar al sector agrario. Hasta el momento, se han presentado 609 solicitudes que suman ya una movilización de 50 millones de euros.

Unións Agrarias reclama medidas concretas que ayuden al sector a superar el bache

Varias fueron las peticiones que desde Unións Agrarias trasladaron al conselleiro durante la sesión de videoconferencia. La primera tiene que ver con la protección de los trabajadores de sus oficinas, desbordados por tener que atender a los agricultores que deben presentar sus declaraciones de impuestos o tramitar la PAC y que son incapaces de hacerlo de forma telemática. La segunda pasa por habilitar medidas concretas que permitan a muchas explotaciones superar el bache en el que la crisis del Covid-19 las ha metido, desde las bodegas hasta los mataderos que ven como las piezas de vacuno que más se cotizaban son ahora las que más valor pierden.

El secretario general de UU.AA, Roberto García, reclamó a la consellería que abone cuanto antes todos los pagos que quedan pendientes de la PAC del 2019. También, medidas para simplificar la prestación de ayudas en el sector. Pero la medida más importante, en su opinión, debe venir por habilitar líneas de ayudas que permitan a los agricultores y ganaderos gallegos recuperarse de la crisis. «¿Como resolvemos a crise das explotacións que estaban destinadas á restauración? Non son só un problema do confinamiento porque este ano non vai haber ingresos do turismo así que ¿que imos facer cos solomillos e os chuletóns?», lamenta.

Está de acuerdo con el conselleiro en que hay que buscar medidas que permitan reorientar estas producciones y para que aumente su demanda en el mercado, pero también considera que es preciso que la consellería habilite más líneas de ayudas. Una solución podría pasar por utilizar los 500 millones de euros del PDR del pasado año para «fortalecer as axudas directas ás explotacións e facer un refinaciamento do grao de endebedamento que teñen as explotacións». «O paquete de medidas de contido non existe, máis alá da boa disposición da consellería para facer xestións. Non se concretaron medidas que teñan un impacto económico», añadió. Confía en que la consellería anuncie estas medidas en los próximos días.