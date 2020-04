El SLG denuncia prácticas abusivas de Reny Picot en la renovación de los contratos de la leche

0

07/04/2020 09:57 h

El Sindicato Labrego Galego (SLG) denunció ayer una práctica que, asegura, está realizando la multinacional asturiana Reny Picot. Sostiene que esta está ofreciendo a las granjas que la abastecen contratos por tres meses, una medida que, en su opinión, roza el fraude. Y es que la ley de la cadena alimentaria permite esta oferta, pero solo si hay acuerdo entre las dos partes. «E todos sabemos en que consisten os acordos no sector lácteo: extorsión das industrias ás granxas aproveitándose da súa posición de dominio na cadea de valor», argumentan.

Por otro lado, denuncia el SLG, la empresa está avisando de la posibilidad de que, pasados estos tres meses, haya que bajar el precio de la leche en los nuevos contratos que se firmen. Es por ello que la formación sospecha que la empresa está forzando contratos de tres meses, «para poder baixar o prezo despois e aforrarse as marxes de nove meses que debería pagar aos prezos actuais se asinase contratos dun ano». El sindicato considera que esta es una práctica intolerable, sobre todo cuando Galicia es la comunidad del Estado con el precio más bajo, 32,4 céntimos por litro, lejos de los 33,6 céntimos que se pagan en comunidades vecinas como Asturias, donde tiene su matriz Reny Picot.

La formación también denuncia que este cambio de actitud de la firma coincide con el estallido de la crisis del coronavirus, pues antes de que esto pasase la empresa ofrecía contratos por un año. «Trátase de feitos inadmisibles nun contexto como o actual no que se disparou a demanda e no que a industria láctea non dá abasto», explican en el SLG.