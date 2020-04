Más de 40 vinos gallegos, premiados en concursos de Francia y Alemania

0

02/04/2020 05:00 h

No está pasando su mejor momento el sector del vino gallego, pues el cierre de la hostelería ha hecho caer drásticamente los pedidos en las bodegas gallegas. Sin embargo, desde el exterior no dejan de llegar reconocimientos que refrendan la calidad del producto que están elaborando estas empresas. Este mes se celebraron dos de los concursos más prestigiosos del mundo: Mundus Vini en Alemania y Vinalies International en Francia. Y de ellos regresaron los vinos de Galicia con más de cuarenta medallas de diferentes tipos. Mención especial merece el albariño Follas Novas, de la cooperativa Paco & Lola, que fue elegido Best of Show —lo que significa que alcanzó una de las puntuaciones más altas— del certamen que se celebró en tierras alemanas.

La lista de premiados es mucho más corta en Francia que en Alemania. El jurado del Vinalies International concedió medallas a cuatro vinos amparados por la denominación de origen Rías Baixas y a otros tres de O Ribeiro. Las de oro fueron para Maior de Mendoza, Viña do Campo y Vendimia Oro, estos dos últimos elaborados en tierras ourensanas. Y las de plata se las llevaron el Segrel Ámbar, Abadía de San Campio y Félix Solís Avantis, los tres de Rías Baixas, y Señorío da Vila, de O Ribeiro.

Rías Baixas fue la denominación más galardonada, con doce platas y catorce oros En el certamen alemán, en cambio, hubo galardones para más de una treintena de elaboraciones de toda Galicia, siendo Rías Baixas la más galardonada, ya que también es la denominación gallega con más presencia en este país. Los vinos de esta denominación consiguieron un total de trece medallas de oro y nueve de plata, mientras que los de O Ribeiro se llevaron tres oros y cinco platas, Ribeira Sacra un oro y una plata y Valdeorras, una medalla de oro.

En este certamen tuvo una especial relevancia el albariño Follas Novas, de la bodega Paco & Lola. Y es que fue elegido como el mejor de su categoría o, lo que es lo mismo, el Best of Show. Además, hubo medallas de oro para Carallán, Pepa Porter, Pazo de Señoráns, Finca Garabelos, La Trucha, Piñeiral Condado, Señorío de Rubiós, Eidosela, Contrapunto, Paco & Lola Prime, Vionta, La Val y Lembranzas, todos ellos de las añadas del 2019, 2018 y 2017. La plata, en cambio, fue para Pazo de Villarei, Lusco, Lolo, Porta da Ría, Miudiño, Terra de Asorey, Rectoral do Umia y Catavento.

En O Ribeiro, Ramón do Casar Treixadura, Viña do Campo Godello y Ailalá Sousón fueron los que se llevaron el oro, mientras que las platas correspondieron a Viña do Campo, The flower and the bee, el Ramón do Casar blanco y el treixadura y el Antonio Montero autor. Además, hubo una medalla de oro para Bioca, de la denominación de origen Valdeorras, y otra para Regina Viarum, de la Ribeira Sacra. En esta última denominación de origen también resultó premiado el mencía de Rectoral de Amandi, que logró una medalla de plata.