UPA advierte de que se perseguirá a los que especulen con el precio de los alimentos

Redacción / La Voz 31/03/2020 05:00 h

«Quien utilice el estado de alarma para especular deberá ser perseguido y sancionado». Así de claro lo tienen en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que aseguran estar monitorizando al detalle los movimientos de precios en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos. Su objetivo es el de evitar cualquier tipo de especulación por parte de agentes de la cadena agroalimentaria que podrían «sentir la tentación de hundir ciertas cotizaciones de forma injustificada», alega.

La formación está vigilando los precios para, en el caso de que se detecte algún tipo de especulación, denunciarlo ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el fin de que esta actúe con contundencia. En su opinión, el ministerio debe redoblar sus esfuerzos de inspección para dar transparencia a la cadena y evitar distorsiones en la formación de precios. Y es que agricultores y ganaderos de diversos sectores, como la fruta y las hortalizas o el ovino, el porcino y el caprino, están denunciando caídas injustificadas en los precios percibidos por los productores. En algunos casos, esas bajadas tienen su origen en la caída del consumo en la hostelería, pero en otras tienen «difícil justificación», añade en UPA. Es el caso de la leche de oveja, que algunas empresas están empezando a pagar hasta 0,14 euros por litro por debajo, o del porcino ibérico, con caídas de hasta 0,40 euros kilo. «Hablamos además de productos que suelen ir a la industria de transformación y cuyo consumo no es inmediato, por lo que en ningún caso estaría justificada esa caída. También están produciéndose amenazas de dejar de recoger la leche a los ganaderos, especialmente en el caso del ovino y del caprino», añade la formación.

UPA recuerda que el real decreto que endurece la Ley de la cadena agroalimentaria ya está en vigor y que este establece que ningún agricultor o ganadero debe percibir un precio por debajo de costes. «El estado de alarma no invalida que los productores percibamos un precio justo», añade la formación. También niega que exista desabastecimiento de producto alguno, por lo que considera que no tiene sentido hablar de subir los precios a los consumidores. La alimentación, recuerda el sindicato, es uno de los pilares de la sociedad en el momento crítico en que vivimos y por ello apela a la «responsabilidad de los actores para mantener la estabilidad de la cadena agroalimentaria a todos los niveles. No es momento para especular», concluye.