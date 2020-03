Medio Rural pregunta al ministerio si se pueden autorizar los mercados de proximidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 31/03/2020 05:00 h

Los continuos cambios que están sufriendo las medidas decretadas en el estado de alarma están generando cierta confusión sobre qué actividades están autorizadas y cuáles no. En la Consellería do Medio Rural, tras interpretar la norma estatal, decidieron hace una semana prohibir, hasta el 31 de marzo, los mercados de proximidad que se celebran en todos los municipios gallegos. El problema es que estos son la principal salida para las producciones de pequeños agricultores, por lo que la medida ha despertado las quejas de diversas organizaciones agrarias. Hasta medio centenar de ellas han firmado un escrito en el que reclaman a la consellería que, a partir de mañana, tome las medidas necesarias para que los mercados se puedan celebrar. Pero en la Administración autonómica no tienen muy claro que, tras las nuevas medidas del estado de alarma, estas ferias puedan celebrarse. Por eso han decidido hacer una consulta al ministerio para saber con seguridad si estos mercados pueden volver a tener lugar, aunque tengan para ello que cumplir con una serie de medidas de seguridad, como separar más los puestos o evitar la concentración de clientes.

Las organizaciones agrarias se quejan de que el criterio sobre estos mercados es diferente según la comunidad autónoma o los municipios en los que se celebren. Por eso ayer mismo decidieron reenviar también un escrito al ministerio, instándolo a que permita a las autonomías autorizar estas ferias. Recuerdan que la suspensión de estos mercados está causando graves daños a los pequeños agricultores, que tenían en ellas la principal manera de dar salida a sus productos. También consideran que, tomando las medidas adecuadas, se puede prevenir todo riesgo de contagio de la enfermedad, como ya sucede en los supermercados. Es por ello que reclaman que, de una vez por todas, se vuelvan a autorizar estas ferias.

En Medio Rural, sin embargo, no tienen tan claro que las nuevas medidas de confinamiento permitan la celebración de estos mercados. Y es por ello que han decidido hacer una consulta al ministerio. A él le han preguntado, directamente, si las ferias de proximidad vuelven a los municipios gallegos, eso sí, para vender solo alimentos frescos. De la respuestas de Agricultura dependerá que, a partir del miércoles, puedan retomar su actividad estos vendedores.