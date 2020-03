Unións Agrarias reclama revisar todos los contratos firmados por los productores durante el estado de alarma

0

La Voz de Galicia Somos Agro

Redacción / La Voz 27/03/2020 05:00 h

Unións Agrarias confía en que las administraciones revisen todos los contratos firmados por los productores agrícolas y ganaderos durante el estado de alarma. Y es que, recuerda la organización, la situación ha cambiado después de que el Congreso convalidara el Real Decreto de medidas urgentes para la agricultura y la ganadería. La organización confía en que esta modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria incorpore la figura del mediador en las relaciones comerciales entre productores e industrias, una pieza que considera fundamental para una negociación equilibrada.

El sindicato habla en concreto del sector lácteo, que este mes está negociando de forma colectiva los precios de la leche para el próximo año. «A imposibilidade real de establecer unha negociación coas industrias no caso do sector lácteo, converte os documentos asinados polos gandeiros en meros contratos de adhesión, polo que deberán ser anulados ou modificados en canto se levante o confinamento», argumenta la organización agraria. Lo contrario, añade, sería reconocer que la nueva norma carece de toda funcionalidad. Insiste en la voluntad de los ganaderos de poder vivir de sus rentas y de no subsistir a base de ayudas, para lo que considera imprescindible tener «un marco regulatorio moderno e firme que impida as prácticas das empresas de recollida que se ve, nos contratos que tiveron que asinar as explotacións, aínda non entenderon que as normas deben ser outras».

Observatorio de precios

Por otro lado, Unións Agrarias reclama a la Consellería do Medio Rural que active de forma urgente el observatorio de precios que se comprometió a poner en marcha el pasado 19 de febrero, coincidiendo con la movilización del sindicato. «No caso do sector do viño aínda se está a tempo no mes de xuño de fixar un marco de traballo para chegar as vendimas cuns prezos de uva pactados e uns contratos de aprovisionamento equilibrados», argumenta. Exige, además, que se haga un seguimiento eficaz de la conformación de precios entre origen y destino de las distintas producciones para evitar las adulteraciones de mercado por culpa del incremento o contracción de la demanda, dada la volatilidad de las ventas en grandes superficies.