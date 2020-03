El SLG y Unións Agrarias reclaman el aplazamiento de las declaraciones y liquidaciones del primer trimestre para los sectores agrarios

0

26/03/2020

El SLG y Unións Agrarias han unido fuerzas para reclamar a Hacienda que abra la mano con el sector primario aprobando un aplazamiento de las declaraciones de impuestos del primer trimestrre. Todo por su seguridad.

En este sentido, el Sindicato Labrego Galego (SLG) ha dirigido un escrito a la Agencia Tributaria (AEAT) en el que reclama una ampliación extraordinaria del plazo de las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes al primer trimestre de este año para las actividades agrícolas y ganaderas. La intención de esta formación es que se puedan presentar «conxuntamente coas declaracións e autoliquidacións do segundo trimestre do exercicio, sendo o remate do prazo o 20 de xullo», explican. Entre otros motivos, alegan que muchos agricultores carecen de la tecnología necesaria para acometer estas tareas de forma telemática, además de que se desaconseja la visita a las entidades gestoras para presentar la documentación porque puede favorecer el contagio del virus.

«Pensamos que é o único xeito de garantir un traballo rigoroso, que sen ir en contra da eficacia recadadora da AEAT, resultaría beneficioso para o colectivo de contribuíntes, o das persoas que se dedican á agricultura e á gandería que, nunca situación tan grave, están a traballar para garantir a produción de alimentos para o conxunto da cidadanía», explica Isabel Vilalba, secretaria xeral de la formación. En su opinión, la declaración del estado de alarma está afectando de una forma especial a las personas que residen en el medio rural, cuyos desplazamientos para tener acceso a determinados servicios básicos se ven limitados por las condiciones del confinamiento para luchar contra el coronavirus. Esta situación, añade Vilalba, va a provocar grandes dificultades para que puedan cumplir con los plazos establecidos para presentar las declaraciones y autoliquidaciones del primer trimestre.

El SLG explica que muchas de las personas que viven en el medio rural no tienen acceso a las tecnologías necesarias para hacer una presentación telemática de estos trámites. En unos casos carecen de los conocimientos necesarios y, en otros, no tiene conexión a Internet o esta es de mala calidad. Eso obligará a que los contribuyentes tengan que desplazarse a las entidades gestoras para poder presentar la documentación necesaria. Desplazamientos que, opina la formación, contribuirán a aumentar el riesgo de contagio. Por otro lado, el sindicato recuerda que, en muchos casos, los agricultores y ganaderos conviven con personas mayores, un sector de la población especialmente sensible a esta enfermedad. Además, sostienen que en las autoliquidaciones a ingresar en las que no sea posible la domiciliación, sus titulares tendrán problemas para acceder a los bancos, que solo atienden al público en horarios restringidos. Por todos estos motivos es por lo que piden a la Agencia Tributaria que amplíe el plazo hasta el próximo 20 de julio.

En esa misma línea se pronunció Unións Agrarias. La organización agraria hace un llamamiento al Ministerio de Hacienda. Ruega que aplace la liquidación trimestral de impuestos que deben realizar los propietarios de granjas para que estos no tengan que desplazarse hasta la cabecera de comarca para entregar sus facturas a los gestores administrativos. La organización agraria lamenta en un comunciado que hasta ahora el ministerio no atendiese esta demanda. Lo que sugiere Unións Agrarias es que la liquidación del IVA o el impuesto de sociedades pueda realizarse semestralmente o bien por medios telemáticos.

Por otra parte, la organización urge a Medio Rural que articule el observatorio de precios al que se comprometió para evitar que se realice una «adulteración inxustificada» de precios derivada de la alta demanda de algunos productos o de la volatilidad del mercado.