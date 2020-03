Más demanda de frutas, carnes, huevos y patatas por la crisis del coronavirus

0

Los agricultores y ganaderos deben seguir trabajando, cultivando y criando sus productos para mantener el abastecimiento en los supermercados. Pero, al mismo tiempo, tienen que tomar las correspondientes medidas para evitar los contagios. Buena parte de las producciones agrícolas gallegas viene de las cooperativas. Unas empresas que, estos días, «están traballando a destallo para garantir a produción e atender as peticións de subministros, algo máis elevadas do habitual, mentres se redobran esforzos para adaptarse aos protocolos establecidos e protexer a saúde do seu persoal», explican en la Asociación Galega de Cooperativas. Aseguran que buena parte de sus asociados está registrando un incremento de la demanda, sobre todo, entre los que producen frutas y hortalizas, carne, huevos y patatas. También, que estas empresas se encuentra preocupadas por cuestiones como el cierre de las fronteras o la prestación de servicios veterinarios o agronómicos.

«Hoxe, máis que nunca, debemos poñer en valor o traballo de agricultores, gandeiros, cooperativas e do sector agroalimentario no seu conxunto, que está a producir con seguridade para que toda a poboación poida consumir con plena normalidade», asegura Higinio Mougán, gerente de Agaca. Explica que en los últimos días han sido varias las cooperativas que vieron crecer la demanda de sus productos. Es el caso de las frutas y hortalizas, que han registrado más pedidos de la distribución, pero que han visto como se reducen al mínimo las demandas de los hosteleros. En el caso de la carne y sus derivados se ha registrado un aumento de pedidos que, en general, afecta a todos los productos. Igual sucede con los huevos, las patatas y la leche y sus derivados.

Todo ello, a su vez, está provocando también incremento en los productos que precisa el sector agrícola para trabajar. Desde Agaca aseguran que en la fabricación de piensos se está trabajando con normalidad, tanto en el suministro como en la logística, aunque hay más demanda que en otras ocasiones. En cuanto a los suministros agrarios, se ha incrementado la facturación por encima de lo habitual, aunque se espera que esta situación se estabilice a finales de semana.

Teletrabajo y desplazamientos

En general, asegura la asociación, donde es posible, la actividad se está desarrollando sobre todo mediante el teletrabajo. Es el caso de las oficinas. Además, se han detectado algunos problemas de desplazamiento a las fincas, por los controles de tráfico. «Preocupa, en xeral, a loxística, co posible incremento de custes ligado á mesma no transporte, polos riscos aos que se enfrontan os camioneiros», argumentan en Agaca. De hecho, el cierre de fronteras centra buena parte de las dudas que la asociación está recibiendo de las cooperativas. A ellas contesta con que «o tráfico de mercadorías e os traballadores transfronteirizos son excepcións ao peche, polo que se agarda que non haxa problemas de entrada e saída de mercadorías», añaden.

Las cooperativas consulta también cuáles son los protocolos de actuación que deben poner en marcha y que se deben adoptar para atajar la crisis del coronavirus. Y otra de las cuestiones que preocupa, y mucho, a este colectivo es que dejen de prestarse servicios como los de veterinaria, agronómicos, de maquinaria compartida o de recogida de forrajes. «Medio Rural insiste en que neste intre non hai limitacións para prestar estes servizos, coa incorporación das medidas de prevención decretadas», argumentan en Agaca. Explican, también, que se han paralizado los plazos para solicitar las ayudas de la PAC, y que cuando se acuda a las tiendas de suministro se deben evitar aglomeraciones y mantener las distancias de seguridad. «Agaca mantén un contacto permanente coas autoridades para tratar de axudar a implantar as medidas excepcionais que loiten contra a enfermidade sen que se sinta danado o sistema produtivo», explican.