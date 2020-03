Analizan en Ribadeo el potencial y la crisis del sector rural

0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 12/03/2020

La Casa das Letras de Ribadeo acogerá este jueves, día 12, a las 20.00 horas, un debate sobre el rural gallego bajo el lema "Se a aldea non planta, a cidade non xanta". Vilma Leivas Rivas (productora de huerta); Clara Basanta Cartea (de vacuno de leche) y Joaquina Abad Villares (de vacuno de carne) participarán en el acto con Isabel Vilalba Seivane, secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego y también productora de leche y de faba de Lourenzá. En el debate se plantearán cuáles son las demandas de las mujeres agricultores y ganaderas gallegas que exigen precios dignos y cambios en la planificación de iniciativas en materia de cambio climático, y que abordarán y analizarán las políticas agrarias. Con este acto, el Sindicato Labrego Galego lleva su campaña "O rural galego sobre a mesa", que contempla un decálogo de medidas para el sector agroganadero; "Garantía de prezos dignos para as persoas produtoras na Lei da Cadea Alimentaria e na transposición da Directiva de Prácticas Desleais na Cadea Alimentaria; o Goberno Español debe rexeitar o acordo comercial da Unión Europea con Mercosur e calquera outro tratado comercial que poña en perigo os nosos propios sectores agrarios e gandeiros; aposta pola agroecoloxía; protección da terra agraria, defensa dunha Política Agraria Común (PAC) social e labrega; apoio ao relevo xeracional dotado con orzamentos suficientes; xestión pública da fauna salvaxe; garantir a existencia de servizos públicos de calidade suficientes no medio rural; a Seguridade Social debe observar a especificidade dos sectores agrarios e gandeiros e avance en políticas de igualdade no rural".