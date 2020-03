Los alumnos de la Basque Culinary Center descubren Rías Baixas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 11/03/2020 05:00 h

Un año más, Rías Baixas es una de las denominaciones de origen que visitan los alumnos de la Basque Culinary Center, Aunque la novedad, en esta ocasión, es que los que han venido no son los estudiantes de primero, sino los alumnos del máster en Cocina: Técnica Producto y Creatividad. Este diferente perfil de los visitantes supone un cambio cualitativo tanto para los alumnos, que ya son cocineros con experiencia profesional, como para el consello regulador, que pudo ofrecerles una visita más específica.

El recorrido por la denominación de origen comenzó el pasado lunes, visitando diversas bodegas de la subzona de O Salnés. Ayer mismo se desplazaron a la subzona de O Condado. Todo ello les ha permitido conocer in situ el proceso de elaboración de los Rías Baixas. También han tenido la oportunidad de visitar el viñedo, viendo los diferentes sistemas de emparrado y el momento en el que se encuentran las vides. La delegación finalizó su visita ayer por la tarde, con una demostración de cocina de productos gallegos con distintivos de calidad, armonizados con cinco marcas de vino de la denominación de origen.

Profesores y estudiantes de este prestigioso centro destacaron la importancia de este viaje. «Llevábamos siete años haciendo el viaje con alumnado de primero y ahora hemos incluido a gente con más kilómetros, gente del mundo de la cocina y representantes de hasta diez naciones distintas», explicó Mikel Zeberio, uno de los profesores. Añadió que estos estudiantes «están acostumbrados al experimento culinario, pero tienen un hándicap importante en el mundo del vino. Esto ha sido un bautizo de fuego: aprender a beber con conocimiento y a gozar de la bebida».

En el mismo sentido se manifestaron los alumnos. «Aunque vengo todos los años a Galicia, me ha sorprendido verla desde un punto de vista vitivinícola», contó la toledana Marta Trigo. Lo que más le gusto, «lo diversos que son unos vinos de otros, siendo de la misma uva. Son pequeñas bodegas y muy diferentes a las que hay en otras denominaciones». Por su parte, Román Eganoceli, de Ecuador, se mostró sorprendido «de ver cómo influye el clima tan particular de esta zona en el vino. No sabía que había tanta cultura vinícola y tanto apego». Su visita le ha permitido «apreciar más los vinos de Rías Baixas. Es muy diferente tener un producto terminado a ver cómo se hace, de dónde viene», aseguró.