As solicitudes de alleamentos de madeira en montes públicos deberán facerse vía electrónica

redacción 02/03/2020 11:58 h

Axilizar os trámites administrativos para faclitar a xestión da comercialización de madeira en montes xestionados pola comunidade autónoma galega. Ese é o obxectivo da orde publicada este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG) pola que a Consellería de Medio Rural regula a tramitación electrónica dese tipo de alleamentos. Desde xeito, como informan dende a propia consellería, as solicitudes de participación nos alleamentos de madeira presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal. No proceso poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Para facer a oferta económica para a retirada da madeira deberase utilizar o modelo tipo correspondente por cada lote obxecto de alleamento. Neste caso, as solicitudes dirixiranse á Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural da provincia onde teña lugar o alleamento.