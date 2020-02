Formación para combatir la avispilla del castaño

0

Redacción / La voz 28/02/2020 14:05 h

La avispilla del castaño se está convirtiendo en una plaga que causa preocupación entre los productores de este fruto. Hace ya algún tiempo que la Consellería do Medio Rural puso en marcha una serie de medidas para combatir a este insecto. Y de todas ellas dará cuenta en unas jornadas formativas que se impartirán a lo largo del mes próximo en siete municipios de la provincia de Lugo y otros 17 de la de Ourense. En ellas se informará de la situación actual de la presencia de este insecto y de las acciones que se han llevado a cabo para erradicarlo.

La novedad de estas charlas es que se les explicará a los productores cómo deben podar los árboles en aquellas zonas en las que se hicieron sueltas de Torymus sinensis, con el fin de evitar las bajas de este parásito que combate a la avispilla. Los técnicos contarán que deben evitar la poda o sortear las bugallas donde se deposita este organismo para que la lucha pueda ser efectiva.

En las jornadas se tratarán, además, dos aspectos principales: por un lado la lucha biológica y por otro la búsqueda de resistencias y tolerancias en las materiales gallegos de castaño y su aplicación en la mejora genética, una cuestión en la que están trabajando desde el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. A mayores, los asistentes podrán conocer de primera mano la experiencia italiana de lucha biológica contra esta plaga, ya que este país es un referente europeo por llevar más de quince años combatiendo esta plaga.

Medio Rural recuerda que su lucha contra la avispilla comenzó en el año 2015, cuando puso en marcha medidas biológicas, como la suelta del Torymus sinensis, insecto del que se han hecho diversas sueltas en diversos puntos de la geografía gallega. Los resultados del seguimiento de estas sueltas confirman que este parásito se ha asentado en los castaños de Galicia y demuestran que esta medida biológica está siendo efectiva. Es por ello que la consellería destina este año cerca de 2,2 millones de euros para reforzar la lucha contra la temida avispilla con la suelta de otros 1,6 millones de unidades.

Las charlas comenzarán el lunes, 2 de marzo, en Folgoso do Courel y Quiroga y terminarán el jueves 26 en los municipios ourensanos de Vilariño de Conso y Viana do Bolo. Se impartirán también en Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Pantón, Sober y Monforte, entre otros.