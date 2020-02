Piden que se amplíe hasta finales de marzo el plazo para optar a las ayudas del Plan de Mellora

0

Los problemas burocráticos para lograr licencias de obra en ayuntamientos del medio rural están frenando el acceso a ayudas a planes de mejora. Esta realidad fue puesta sobre la mesa por Iván Raposo, un productor de carne de Os Ancares, que esta semana viajó hasta A Coruña para pedir unos precios justos para los productos agroalimentarios, pero también para que se tengan en cuenta las particularidades a las que se enfrentan las personas que han apostado por quedarse en los pueblos. Las ayudas para planes de mejora de las explotaciones suponen una inyección de capital vital para aquellos que están empezando o quieren convertir sus granjas en empresas competitivas capaces de competir en un mercado más global. El problema, como explicó Raposo, es que muchas veces la burocracia no les deja llegar a tiempo para solicitar la ayuda. El plazo para la convocatoria de este año termina el 28 de este mes. De ahí que Unións Agrarias pida un ampliación del plazo. Desde la organización agraria recuerdan que «afecta non so á mellora das explotacións senón a centos des empresas de servizos e construción radicadas en vilas e cabeceiras de comarca para as que as obras nas granxas son un dos principais motores de aceleración da economía local».

Al mismo tiempo, recuerdan que un 75 % de los fondos que financian estas ayudas proceden de Europa. De hecho, proceden de los fondos de desarrollo rural, unos de los que saldrían peor parados en el caso de que prospere la propuesta del Consejo de la UE. Además, apuntan que «non hai que esquecer que por cada 3 euros públicos os gandeiros teñen que poñer 7 a maiores».