Yolanda Díaz pide a los agricultores que «aprieten» porque «tienen razón»

En A Coruña no hubo tractores, pero los manifestantes reclamaron al Gobierno que tenga en cuenta las particularidades del sector en Galicia. De ahí la importancia, dijeron, de un Observatorio de Precios propio para la comunidad.

No hubo tractores en A Coruña. Tampoco hubo problemas de tráfico porque los ganaderos, convocados por Unións Agrarias, trataron de respetar lo acordado el día anterior y, únicamente, fueron alternando los cortes de carril para entorpecer el tráfico lo menos posible. Ellos mismos manifestaron que no querían molestar a la ciudadanía que, por primera vez, parecía entender sus problemas. «Porque sen os agricultores, a cidade non come», dijeron. Lo que hubo está mañana en A Coruña fue folión. Un grupo de ganaderos de Viana do Bolo se adelantaron al Carnaval y, armados de bombo, eixada, gadaña e púas animaron las demandas de los 300 compañeros reunidos frente a la delegación del Gobierno de A Coruña para reivindicar unos precios justos para el campo, una ley que penalice y multe a aquellos que compran producto por debajo de costes, un real decreto que, aprovechando la estructura del sector lácteo al que se le ha permitido negociar en conjunto el precio de la leche, extienda esa fórmula al resto de sectores de producción y, sobre todo, que la ganadería tenga en Madrid una mesa de negociación propia, como la que se ha articulado para la agricultura o el aceite.

Seguir leyendo