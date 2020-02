Medio Rural apuesta por las subastas para dar salida al excedente de ganado de calidad de las granjas

0

La Voz de Galicia Xoán Ramón Alvite

Redacción / La Voz 17/02/2020 05:00 h

La Consellería do Medio Rural apuesta por la celebración de subastas de ganado selecto en Galicia. De hecho, su intención es la de fomentar la creación de una red de este tipo de certámenes en diferentes puntos de la comunidad para que, con una periodicidad acorde a la oferta de animales, exista una distribución ordenada de las mismas a lo largo de todo el año.

Tanto es así que el Diario Oficial de Galicia recoge hoy una orden de ayudas destinada a subvencionar la celebración de subastas de ganado selecto en la comunidad. El objetivo: establecer puntos de encuentro regulados y periódicos entre ganaderos con exceso de animales y otros que tengan necesidad de ellos.

«Para o vendedor, as poxas son unha oportunidade de dar saída á recría, axudando así a render os investimentos realizados, ademais de tratarse de un bo medio de promoción da explotación. Pola súa parte, para os compradores, son unha oportunidade de mercar animais adaptados ao manexo das nosas explotacións, dos que van a dispoñer de toda a información e que contan con todas as garantías necesarias», apuntan desde la Consellería do Medio Rural que creen que las subastas también supoñen un incentivo para a recría de animales en Galicia al tiempo que evitan la salida de ejemplares de enorme calidad genética fuera de la comunidad.

En este sentido, la administración autonómica subvencionará con hasta 6.000 euros aquellas subastas que se celebren en Galicia ?la cuantía va desciendo en función de los animales que acudan a ellas- tanto si son de aptitud láctea como cárnica. La orden publicada tiene carácter retroactivo por lo que ya podrán beneficiarse de las ayudas aquellos certámenes celebrados desde el primero de agosto del pasado año. Por su parte, los que tengan lugar a partir de hoy, tendrán un mes de plazo para acceder a las subvenciones.

Los únicos requisitos que se establecen, además de los derivados de la ausencia de deudas con otras administraciones, son los de disponer de unas instalaciones adecuadas desde el punto de vista sanitario así como la de contar con medios y técnicos competentes para la puesta en marcha del evento. Igualmente es necesario contar con la colaboración de los diferentes Africor provinciales o de las entidades autorizadas para la gestión del libro genealógico de la raza.

Actualmente tienen lugar en Galicia alrededor de una decena de pujas de ganado en municipios de gran potencial lechero. como Mazaricos, Santa Comba, Ordes, Boimorto, Cospeito, Sarria o Chantada. En cuanto al ganado cárnico, durante el año pasado la Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega (Acruga) participó en la celebración de pujas en municipios como O Corgo, Pedradita, Cervantes o A Fonsagrada.