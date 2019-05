Bruselas moviliza su primera flota europea antiincendios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Porteiro

Bruselas / Corresponsal 24/05/2019 05:00 h

Ni en verano ni en invierno. El fuego en Galicia no da tregua. Solo en el mes de marzo se registraron hasta cuatro incendios simultáneos en la comunidad y todavía no hemos entrado de lleno en la temporada de verano, cuando el riesgo se multiplica y los focos se propagan más allá de las fronteras. No solo en Galicia. En Portugal, en Italia, en Grecia y hasta en Suecia, la intensidad, voracidad y frecuencia inédita de los fuegos ha puesto en guardia a autoridades y expertos, quienes apuntan a la deficiente política de prevención, las zonas urbanas asilvestradas, el abandono de tierras, la plantación masiva de eucaliptos y, sobre todo, el cambio climático como los ingredientes principales de un cóctel explosivo que podría desencadenar nuevas catástrofes incendiarias en cualquier momento.

La falta de medios nacionales para luchar contra este nuevo fenómeno de mega incendios ha obligado a Bruselas a movilizar su propia flota europea de aeronaves. Se trata de una reserva de siete aviones y seis helicópteros que estarán disponibles este mismo verano para poder asistir a cualquier zona de Europa cuando se declare un incendio incontrolable. «Es una red de seguridad que se activará cuando los medios y recursos nacionales estén desbordados», aseguró ayer el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides.

La UE dedicará más fondos, hasta los 200 millones, a la prevención y a la extinción Pero no todos los países europeos han querido participar. Solo España (dos aeronaves), Francia (una aeronave), Italia (dos aeronaves), Croacia (dos aeronaves) y Suecia (seis helicópteros) han contribuido a la constitución de la flota antiincendios. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, lanzó un mensaje a los países que se resisten a arrimar el hombro: «Como europeo, todos nos hemos sentido sobrecogidos por la pérdida de numerosas vidas humanas en los últimos años a causa de los incendios forestales que se han producido de Portugal a Grecia. La solidaridad europea debe consistir en proteger a los ciudadanos y ayudarse mutuamente en tiempos difíciles».

«Los fuegos no respetan las fronteras», señaló el comisario. Ni España ni Portugal pueden enfrentarse a estos nuevos y violentos incendios por sí solos. «A través de este sistema podemos incrementar el nivel de cooperación, podemos hacer frente a varios incendios simultáneos y desplegar medios en las zonas afectadas con mayor rapidez», defendió el chipriota, quien ideó esta flota en el 2017. También habrá más fondos europeos para la prevención, gestión de crisis incendiarias y creación de equipos especializados en la extinción de incendios. Hasta ahora la UE dedicaba solo 55 millones de euros al año a estas labores. Bruselas ha incrementado la dotación hasta los 200 millones, 80 menos de los previstos, y pedirá a los Veintiocho que inyecten 1.200 millones de euros a esta partida en los presupuestos de la UE para los próximos siete años.

A pesar de los esfuerzos financieros y humanos que se pondrán al servicio de los países, Bruselas no quiere que las autoridades nacionales y regionales se olviden de hacer los deberes: «Sin una fuerte prevención y preparación, ningún equipamiento será suficiente», advirtió Stylianides, antes de invocar más esfuerzos para promover la «cultura de la protección» y un «cambio de mentalidad» en el cuidado del entorno forestal.