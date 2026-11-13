Arantza Portabales: «O maior reto é axudar aos nosos fillos e atender os nosos maiores»
REDACCIÓN / LA VOZ
SOCIEDAD
13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Asasinato no muíño do cura é a última obra da escritora Arantza Portabales, que apostaría por estas prioridades se tivese a responsabilidade de goberno.
- Crédito para que a xente nova poida emprender e acceder a unha vivenda. Se eu comprei unha casa, foi porque tiven a oportunidade de pedir un préstamo. As Administracións e os bancos teñen que facilitar o acceso ao crédito para que os mozos poidan arrancar.
- Menos burocracia para atender aos dependentes. A crise do coidado require medidas máis inmediatas. Hai que simplificar os procedementos, mantendo a rigorosidade dos filtros, para que non se eternicen as esperas.
- Máis sentidiño na toma de decisións entre a clase política. Precisamos gobernantes que escoiten máis, que falen e prioricen os intereses da xente e os coñecementos técnicos fronte aos seus intereses partidistas.