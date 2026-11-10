Abascal sí respondió a las preguntas clásicas de «La revuelta»: «Entre mi mujer y yo te podríamos pagar un programa»

Momento de la entrevista de Santiago Abascal en «La Revuelta» EFE | EFE

21.000 euros en gananciales y «corta el rollo ese». Esas fueron las respuestas del líder de Vox, Santiago Abascal, a las preguntas clásicas de David Broncano. Es más, Abascal bromeó con que entre su mujer y él podrían pagarle con el dinero que tienen en el banco un programa al presentado jienense. El líder de Vox visitó este lunes La revuelta de TVE y se convirtió en la emisión más vista de la historia del programa con una audiencia media de 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %. La entrevista, que había generado gran expectación —especialmente por el cambio del público habitual del programa— tuvo que recortar partes por su larga duración. Una de ellas fue las preguntas clásicas de Broncano a sus invitados: dinero en la cuenta y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

A la primera de ellas, Abascal no rehuyó y contestó con naturalidad. «Mi patrimonio es público, está declarado en el Congreso y se declara cada cuatro años», comenzaba diciendo el líder de Vox. El político admitió mirarlo antes de acudir al teatro donde se graba el programa y confesó que tiene «21.000 euros en gananciales. Eso es lo que tengo en el banco y mi ahorro es el pago de una hipoteca». «Entre mi mujer y yo, yo creo que podríamos pagarte —a Broncano— un programa», bromeó Abascal, arrancando los aplausos del público.

«Las cosas íntimas no las hablo en público»

Al ser preguntado por las relaciones sexuales en el último mes, esta vez el candidato a la presidencia del Gobierno el próximo 29 de noviembre se mostró a la defensiva: «Sobre mis relaciones sexuales no me preguntes, corta el rollo ese. Mis hijos están viendo el programa, entiendo el tono del programa y el humor pero para mí forma parte de la intimidad y las cosas íntimas no las hablo en público». Tajante en este sentido, Abascal terminó afirmando que «seguro que mi madre y mi familia van a estar más contentos con esta posición y esta timidez» para no responder a una de las clásicas preguntas de David Broncano.